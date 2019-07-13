ABD'li uzmandan şaşırtan S-400 çıkışı! "ABD Hükümetinin endişeleri yersiz"

ABD merkezli yayın yapan The New York Times (NY Times) Gazetesi yayımladığı haberde askeri ve stratejik konularda araştırma yapan CNA adlı şirketin uzmanlarından Michael Kofman ile yapılan röportajı paylaştı. Kofman, “S-400 oldukça muktedir bir sistem. Ama aynı zamanda çok abartıldı da. Amerikan'ın en büyük kaygısı, S-400 sistemini Türkiye’ye entegre etmek için çalışacak Rusya’nın F-35 savaş uçakları hakkında hassas bilgiye ulaşma ihtimali. Ama S-400 sistemi, F-35 savaş uçaklarını takip etmekte zorlanacaktır. Amerikan hükümetinin S-400 konusundaki tavrı teknik olarak geçerli değil” diyerek bir nevi Amerika’nın S-400 konusunda bu kadar endişelenmesinin yersiz olduğunu belirtti.

Amerika'nın endişesini abartı bulan Kofman ekledi: “Türkiye’nin aldığı S-400 sisteminin yapabileceği tek şey F-35 savaş uçaklarının uçuş profilinin izini sürmek. Fakat Rusya zaten sürekli olarak F-35 ve F-22 gibi savaş uçaklarını Baltık Denizi’nde ve Suriye’de izliyor.”