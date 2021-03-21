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Dünya ABD'li temsilci ile YPG'li elebaşı birlikte ateş yaktı
Dünya

ABD'li temsilci ile YPG'li elebaşı birlikte ateş yaktı

Terör örgütü YPG'nin sözde liderlerinden Ferhat Abdi Şahin ile ABD'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı David Brownstein, birlikte Nevruz ateşini tutuşturdu.

Yeniakit Publisher
2021-03-21 04:19:00 - 2021-03-21 04:24:20

Terör örgütleriyle ilişkisini artık gizlemeyen ABD, Suriye'de açıktan desteğini vermeye devam ediyor.

Teröristlere küçük bir orduya yetecek silah ve mühimmat sağlayan ABD yönetimi, Türkiye sınırı dahil, YPG'nin işgali altındaki bölgeleri kendi askeri birlikleri ile çevreleyerek adeta yatırımlarını koruyor.

El ele tutuşup ateş yaktılar

Son olarak, ABD'nin Suriye Özel Temsilci Yardımcısı David Brownstein, Türkiye ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan terör örgütü PKK/YPG elebaşlarından Ferhat Abdi Şahin ile görüntülendi.

Brownstein ile Şahin, el ele tutuşarak Nevruz ateşini birlikte yaktılar.

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