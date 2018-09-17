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ABD’li şirketten dikkat çeken ‘Türkiye’ açıklaması

Türkiye’de yüz milyonlarca dolarlık yatırım yapan Amgen şirketinden dikkat çeken açıklama geldi. Şirketin Türkiye Genel Müdürü, “Türkiye, Ortadoğu ve Afrika’yı İstanbul’dan yönetmemiz güven işareti” diye konuştu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 06:52
ABD’li şirketten dikkat çeken ‘Türkiye’ açıklaması

Türkiye’deki büyük yabancı yatırımcılardan Amgen, ABD’nin de dev şirketleri arasında. Dünya genelinde 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren biyo teknoloji şirketi Amgen, 2010’da girdiği Türkiye pazarında hızla ilerledi.

Amgen’ın dünyadaki 9 ana üretim noktasından birisi Türkiye’de. Amgen 2012 yılında 700 milyon dolara Mustafa Nevzat İlaçı’ (MN) aldı. Ortadoğu, Türkiye ve Afrika bölgelerinin yönetim merkezi İstanbul’da. Türkiye’den 17 ülke yönetiliyor. Türkiye’de 1010 çalışanı olan Amgen, iki yıl üst üste ilaç sektörü ihracat şampiyonu oldu.

Amgen Türkiye Genel Müdürü Güldem Berkman Türkiye’deki yatırımlarını ve geleceğe yönelik yol haritalarını açıkladı. Berkman, “Türkiye’nin bölgedeki gücüne inanıyoruz. Bizim için önemli bir ihracat ve üretim üssü olan Türkiye’de yatırımlarımıza devam etme kararlılığındayız. Türkiye’ye güvenimiz tam. Türkiye’nin 2023 vizyonunu her alanda destekliyoruz” dedi.

 

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 06:52
  1. İstanbul
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