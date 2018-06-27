ABD’li şirketlerin ruhsatlarına iptal!

Amerika, savunma sanayii ve finans piyasaları başta olmak üzere Türkiye’ye birçok alanda açıktan ambargo ve ekonomik markaj uygulamaya devam ederken, bu düşmanca tavra daha fazla tahammül göstermeyeceği sinyalini veren Türkiye, önemli bir karşı hamlede bulundu. ABD’li firmaların elinde bulunan, Yozgat’ın merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde 15 bin 708 hektar (157 km2) alanı kapsayan 8 stratejik uranyum maden sahasını kapsayan ruhsatlar, Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından iptal edildi. Yıllardır ruhsatları ellerinde tutup Türkiye’nin madenleri değerlendirmemesi için çaba sarf eden, ruhsatları değişik şirketlere devrederek zaman kazanmaya çalışan ABD’li firmaların oyunu da böylece ellerinde patlamış oldu.

Türkiye’nin nükleer enerji santrali kurma projesinin ciddiyet kazanmaya başladığı 2000’li yılların ortalarında, Yozgat’ta tespit edilen ve nükleer santrallerde kullanılabilecek hammadde olan uranyum madenlerini ele geçiren Amerikalıların, biri ‘arama’, üçü ‘detay arama’ ve dördü ‘işletme’ aşamasında 8 ruhsatı bulunuyordu. Söz konusu sahaların ruhsatının, Amerikalılardan önce MTA ve bir TKİ iştiraki olan Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş.’de olduğu ve bölgede kömür araması yapıldığı biliniyordu. TKİ iştiraki olması sebebiyle bir kamu kuruluşu niteliğinde olan Yeni Çeltek, milyonlarca dolar harcayarak bölgede MTA ile ortak birçok sondaj çalışması da gerçekleştirmişti. 17 – 25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 tarihli FETÖ’cü hain kalkışma girişimlerinin ardından terör örgütü FETÖ’yle bağlantılı birçok ismin ihraç edildiği her iki kurumdaki hainlerin, batılılara ekonomik casusluk ve servis hizmetinde bulunduğundan şüphe ediliyor.

OSMAN YİĞİT/ ANKARA