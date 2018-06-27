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ABD’li şirketlerin ruhsatlarına iptal!

Türkiye, ABD’li firmaların sekiz on yıldır elinde tuttuğu ve üretim yapılmaması için yoğun çaba sarf ettiği Yozgat’taki uranyum madenlerinin ruhsatını iptal etti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 11:54
ABD’li şirketlerin ruhsatlarına iptal!

Amerika, savunma sanayii ve finans piyasaları başta olmak üzere Türkiye’ye birçok alanda açıktan ambargo ve ekonomik markaj uygulamaya devam ederken, bu düşmanca tavra daha fazla tahammül göstermeyeceği sinyalini veren Türkiye, önemli bir karşı hamlede bulundu. ABD’li firmaların elinde bulunan, Yozgat’ın merkez, Şefaatli ve Sorgun ilçelerinde 15 bin 708 hektar (157 km2) alanı kapsayan 8 stratejik uranyum maden sahasını kapsayan ruhsatlar, Enerji Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü (MİGEM) tarafından iptal edildi. Yıllardır ruhsatları ellerinde tutup Türkiye’nin madenleri değerlendirmemesi için çaba sarf eden, ruhsatları değişik şirketlere devrederek zaman kazanmaya çalışan ABD’li firmaların oyunu da böylece ellerinde patlamış oldu.

Türkiye’nin nükleer enerji santrali kurma projesinin ciddiyet kazanmaya başladığı 2000’li yılların ortalarında, Yozgat’ta tespit edilen ve nükleer santrallerde kullanılabilecek hammadde olan uranyum madenlerini ele geçiren Amerikalıların, biri ‘arama’, üçü ‘detay arama’ ve dördü ‘işletme’ aşamasında 8 ruhsatı bulunuyordu. Söz konusu sahaların ruhsatının, Amerikalılardan önce MTA ve bir TKİ iştiraki olan Yeni Çeltek Kömür ve Madencilik A.Ş.’de olduğu ve bölgede kömür araması yapıldığı biliniyordu. TKİ iştiraki olması sebebiyle bir kamu kuruluşu niteliğinde olan Yeni Çeltek, milyonlarca dolar harcayarak bölgede MTA ile ortak birçok sondaj çalışması da gerçekleştirmişti. 17 – 25 Aralık 2013 ve 15 Temmuz 2016 tarihli FETÖ’cü hain kalkışma girişimlerinin ardından terör örgütü FETÖ’yle bağlantılı birçok ismin ihraç edildiği her iki kurumdaki hainlerin, batılılara ekonomik casusluk ve servis hizmetinde bulunduğundan şüphe ediliyor.

OSMAN YİĞİT/ ANKARA

 

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 27 Haziran 2018 Çarşamba 11:54
  1. Yozgat
  2. ABD
  3. uranyum

YORUM YAZ

  • İsfendiyarHalil EralpİsfendiyarHalil Eralp17 sa önce
    Akıllanıyoruz ; çok şükür!
  • vatansevervatansever4 sa önce
    atın hepsini dışarıya
  • Ömer halis Ömer halis 17 sa önce
    ÜLKEMİZ ADINA ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR HABER TAM OLARAK TÜRK HALKININ İSTEDİĞİ BU ÜLKEMİZ TÜRKİYENİN ÇIKARLARI ÖNEMLİ AMERİKANIN TOPRAKLARIMIZI İŞLEMESİNE İZİN VERMİYELİM.
  • kayıkayı13 sa önce
    arkası gelecek ALLAH ın izniyle.
  • OktayOktay12 sa önce
    REIS ne yaptığını çok iyi biliyor..herşeyin bir vakti var..bunlar ne ki daha neler olacak neler
  • Ömer halis Ömer halis 17 sa önce
    ÜLKEMİZ ADINA ÇOK SEVİNDİRİCİ BİR HABER TAM OLARAK TÜRK HALKININ İSTEDİĞİ BU ÜLKEMİZ TÜRKİYENİN ÇIKARLARI ÖNEMLİ AMERİKANIN TOPRAKLARIMIZI İŞLEMESİNE İZİN VERMİYELİM.
  • yılmazyılmaz14 sa önce
    çok geç değilmi uyuyormuydunuz günaydın derler adama
  • halil45halil4513 sa önce
    vaybe bizimkilerde is var yani
  • Rabia Zafer Rabia Zafer 15 sa önce
    Çok İyi Yapmışlar. Böyle Önemli Madenlerin Ruhsatı Sadece Bizde Olmalıdır.
  • KARAKURTKARAKURT10 sa önce
    ÇOOOOOK GEÇ KALDIK ÇOOOOOOK umarım devamı gelir..israil veABD li yahudileri derhal sınırdışı edilmeli
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