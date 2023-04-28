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Gündem ABD'li şirketle iş tutacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş
Gündem

ABD'li şirketle iş tutacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş

Yeniakit Publisher
2023-04-28 02:03:00 -
ABD'li şirketle iş tutacağını söyleyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki: Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş

ABD'li şirketle birlikte hareket edeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na Haluk Bayraktar, sert tepki gösterdi.

CHP Genel Başkanı ve yedili masanın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan videoyla, eğer cumhurbaşkanı seçilirse Atatürk Havalimanı'nı Amerikalılara teslim edeceğini açıkladı.

"Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile yapacağız"

Burayı uzay ve havacılık üssü yapacağını öne süren CHP lideri, "Peki, bunu kimlerle yapacağız, gerçekten de önemli bir soru ve sorulması gereken bir soru. Merkezin kurulması ve geliştirilmesi için başarıları dünyaca tanınan ve başta Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahipleri ile yapacağız." sözlerini sarf etti.

"Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş"

Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Atatürk Havalimanı'nı Amerika'daki Sierra Nevada (SNC) şirketinin sahiplerine teslim edeceğini duyuran Yedili Masa'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.

"Halen 'en iyisini' Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek…" diyen Bayraktar, "Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş" ifadelerini kullandı.

Bayraktar'ın Twitter'daki hesabından paylaşımı şöyle:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Milyondan fazla gencin yarıştığı, dünyanın en iyisi Milli Teknoloji Projelerinin sergilendiği TEKNOFEST’e ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’nı ABD’li bir şirkete verme fikri…

Halen “en iyisini” Türklerin değil de ABD şirketlerinin yapabileceğini zannetmek…

Nuri Demirağ’ın uçaklarını toprağa gömen zihniyet hiç değişmemiş."

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