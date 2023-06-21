ABD'li şirkete: yatırım fonundan PayPal hamlesi kararı aldı! Resmi teklif

ABD merkezli yatırım fonu Kohlberg Kravis Roberts'in (KKR ) çevrim içi ödeme sistemi PayPal'in Avrupa'daki 40 milyar euroya kadar "şimdi al, sonra öde" (BNPL) kredi alacağını satın alacağı bildirildi.

PayPal'den yapılan açıklamada, KKR ile PayPal’ın Fransa, Almanya, İtalya, İspanya ve İngiltere’deki 40 milyar euroluk Avrupa BNPL kredi portföyünün satın alımı konusunda anlaşma imzalandığı belirtildi. Satışın, bu yılın ikinci yarısında tamamlanması bekleniyor.

Açıklamada, söz konusu satış tamamlandığında PayPal'in 2023'te hisse geri alımlarına 1 milyar dolar daha ayıracağı da belirtildi. Böylece, PayPal, bu yıl toplamda 5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapmayı planlıyor.

PayPal açıklamasında, şirketin 2020'de BNPL hizmetini başlattığından beri küresel olarak 30 milyondan fazla müşteriye 200 milyondan fazla kredi sağladığı da belirtildi.

“Şimdi al, sonra öde" (BNPL) satın alınan bir tüketici ürününün ödemesini birkaç haftaya veya aya yayılmış birden fazla takside bölen bir kredi türü. Paypal'ın BNPL hizmeti 24 aya kadar ödeme planı sunuyor.

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