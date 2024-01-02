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Ekonomi

ABD'li şirket, o bağlı şirketinin yüzde 20'ye yakın hissesini milyarlarca dolara satın aldı! İlk resmi hareket sonrası, sermaye yatırımı...

Yeniakit Publisher
2024-01-02 18:21:00 - 2024-01-02 18:25:01
ABD'li şirket, o bağlı şirketinin yüzde 20'ye yakın hissesini milyarlarca dolara satın aldı! İlk resmi hareket sonrası, sermaye yatırımı...

ABD yatırımcıları yaptıkları satın almalar ile dünya pazarının önemli fırsatlar sunuyor! Son haber ise dünyanın önde gelen şirketleri olan Blackstone'den geldi! Blackstone' NIPSCO'nun %19,9 hissesini 2,16 milyar dolara satın aldı: ilgili sermaye yatırımlarını desteklemek için kullanmayı planlıyor.

Önde gelen bir düzenlenmiş kamu hizmeti şirketi olan NiSource Inc. (NYSE: NI), bağlı kuruluşu Northern Indiana Public Service Company LLC'deki (NIPSCO) %19,9'luk dolaylı öz sermaye payının Blackstone Infrastructure Partners'ın bir iştirakine satışını tamamladı. Değeri 2,16 milyar dolar olan işlem, NIPSCO'nun devam eden sermaye gereksinimlerini finanse etmek için 250 milyon dolarlık ek bir öz sermaye taahhüdünü de içeriyor.

Blackstone Inc'in (NYSE: BX) bir parçası olan Blackstone Infrastructure Partners, büyük ölçekli altyapı varlıklarına odaklanan sürekli bir sermaye yatırımcısıdır. NIPSCO'ya yaptıkları yatırım, şirketin enerji dönüşümü ve karbonsuzlaştırma programlarıyla uyumludur. NIPSCO, 2028 yılına kadar sıfır kömür üretimini hedefleyerek kömür yakıtlı elektrikten hızlı bir şekilde geçişi ile tanınmıştır.

NiSource, bu işlemden elde edilen sermayeyi bilançosunu güçlendirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişle ilgili sermaye yatırımlarını desteklemek için kullanmayı planlıyor. Bu, NIPSCO'nun yenilenebilir üretime yatırım yapma, kömür yakıtlı enerjiyi değiştirme ve gaz ve elektrik iletim ve dağıtım sistemlerini modernize etme stratejisiyle uyumludur.

NiSource Başkanı ve CEO'su Lloyd Yates, Blackstone ile ortaklığın finansal temellerini güçlendirdiğini ve sistem güvenliğini, güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini artıran sermaye projelerine sürekli yatırım yapılmasını sağladığını vurguladı. Bu işlemin NIPSCO'nun stratejik yönünü veya Indiana müşterilerine olan bağlılığını etkilemeyeceği konusunda güvence verdi.

Blackstone Infrastructure Kıdemli Genel Müdürü Sebastien Sherman, Blackstone'un NIPSCO'nun Orta Batı'nın yeniden sanayileşme ve karbonsuzlaştırma çabalarındaki rolünü destekleme konusundaki kararlılığının altını çizerek ortaklıktan duyduğu heyecanı dile getirdi.
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Indiana'nın en büyük entegre elektrik ve gaz dağıtım şirketi olan NIPSCO, yaklaşık 1,3 milyon müşteriye hizmet veriyor. Şirket, uygun maliyetli bir yenilenebilir enerji portföyü geliştirmeye odaklanmış olup, 2028 yılı sonuna kadar tüm kömür yakıtlı üretimi emekliye ayırmayı planlamaktadır. Bu yatırımlar, NIPSCO'nun oran tabanını büyütmeyi ve müşterilerine değer sağlamayı amaçlayan uzun vadeli bir sermaye planının parçasıdır.

İşlemdeki finansal danışmanlık rolleri Lazard Freres & Co. LLC ve Goldman Sachs & Co. LLC tarafından üstlenilirken, Barclays Blackstone'a danışmanlık yaptı. Hukuk danışmanlığı NiSource için McGuireWoods LLP ve Blackstone için Latham & Watkins LLP ve Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP tarafından sağlandı.

 

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