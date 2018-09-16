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ABD'li şirket Müslümanlara 'namaz' tazminatı ödeyecek!

ABD merkezli gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün sektörlerinde faaliyet gösteren Cargill firmasının et işleme birimi, 2016 yılında namaz vakitlerine ilişkin işten çıkarttığı 138 Müslüman işçisine 1,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

16 Eylül 2018 Pazar 21:34
ABD'li şirket Müslümanlara 'namaz' tazminatı ödeyecek!

Federal hükümete bağlı olarak çalışma koşullarını denetleyen Eşit İş Fırsatları Komisyonu, ABD'nin Colorado eyaletinde bulunan CargillMeat Solutions firmasının Müslüman işçilerine yönelik ayrımcılık yaptığını ve tazminata mahkum edildiğini açıkladı.

Komisyon tarafından yapılan açıklamada, çoğu Somalili olan Müslüman işçilerin temel ibadet özgürlüklerinin kısıtlanması, iş yerinde tacize maruz kalmaları ve işten atılmalarının verilen karar için makul ve haklı sebebler olduğu ifade edildi.

KISA NAMAZ ARASI VERİLECEK

Cargill firması suçlamaları reddetse de davanın uzamaması ve yayılmaması amacıyla uzlaşmaya razı olduğu belirtilen açıklamada, şirket yönetiminin, Müslüman çalışanlara kısa namaz arası vermeye de razı olduğu belirtildi.

Ayrıca işçilerin yaşadıkları ayrımcılıkları bildirmesine rağmen bu şikayetleri dikkate almayan yerel işçi sendikası Teamsters da mağdurlara 153 bin dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

2016'DA NAMAZ VAKİTLERİ TARTIŞMASI YAŞANDI

2016 yılı aralık ayında Cargill et işleme tesisinde çalışan Müslüman işçilerle vardiya şefleri arasında "namaz vakitlerine ilişkin anlaşmazlık" yaşanmıştı.

Daha önce namazlarını vardiya aralarında kıldıklarını ancak son günlerde şeflerinin artık buna izin vermediğini ifade eden işçiler, bu durumu "işe gelmeyerek" protesto etmişlerdi.

ABD Sivil Haklar Yasası'nın 7. maddesine göre işverenler "makul" ibadet taleplerini reddedemiyor olmasına rağmen Cargill "3 gün üst üste işe gelmeme" gerekçesiyle çoğu Somalili 130 Müslüman işçiyi işten çıkarmıştı.

ABD merkezli Cargill, 68 ülkede gıda, tarım, finans ve endüstriyel ürün sektörlerinde faaliyet gösteriyor.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 21:34
  1. ABD Sivil Haklar Yasası
  2. ABD merkezli Cargill
  3. namaz kılan

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