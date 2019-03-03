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ABD'li senatörden Trump'a salvolar! "Tarihin en tehlikeli başkanı"

ABD'nin Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, Donald Trump'ın ABD tarihindeki ''en tehlikeli başkan'' olduğunu söyledi.

03 Mart 2019 Pazar 13:34
ABD'li senatörden Trump'a salvolar! "Tarihin en tehlikeli başkanı"

Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik sert eleştiriler yöneltti. 

ABD'de 2020'deki başkanlık seçimlerine katılacağını açıklayan Sanders, Trump'ın ABD tarihindeki ''en tehlikeli başkan'' olduğunu söyledi.

New York'un Brooklyn semtinde 2020 başkanlık kampanyasını başlatan Sanders, ABD Başkanı Donald Trump'a sert eleştiriler yöneltti.

Trump'ı Amerikan halkını ırk, cinsiyet ve din üzerinden bölmekle suçlayan Sanders, birlik sözü verdi.

"Gökdelenler inşa eden aileden gelmiyorum"

Trump'ın, hükümeti kapatarak haftalık maaş çekiyle geçinen 800 bin federal çalışanı zor durumda bıraktığını kaydeden Sanders, kendisinin, Trump gibi lüks gökdelenler inşa etmek için milyonlarca dolar veren bir aileden gelmediğini söyledi.

"ABD tarihinin en tehlikeli başkanı"

Seçim kampanyasına katılanlara teşekkür eden Sanders, seçimlerde Demokratların başkan adaylığını kazanacağını ve "ABD tarihinin en tehlikeli başkanı" olarak nitelendirdiği Trump'ı yeneceğini ifade etti.

Mevcut sisteme eleştirel tavrıyla tanınıyor

"Demokratik sosyalist" olarak nitelendirilen ve 2016'daki kampanyasıyla Demokratların siyasetlerini yeniden şekillendiren 77 yaşındaki Sanders, ABD'de mevcut siyasi düzene karşı eleştirel tavrıyla tanınıyor.

2016'da eski Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'a karşı Demokratların başkanlık adaylığını kaybeden Sanders, yüksek okul ücretlerinin kaldırılması, evrensel sağlık sistemi getirilmesi, asgari ücreti iki katına çıkarma, yasa dışı göçmenlerin ABD'de kalmasını sağlayacak kapsamlı göçmen reformu ve çevreye duyarlı politika vaatlerinde bulunuyor.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 13:34
  1. Vermont Eyaleti Senatörü Bernie Sanders
  2. Bernie Sanders
  3. ABD Başkanı Donald Trump
  4. Hillary Clinton

YORUM YAZ

  • FitneFitne47 dk önce
    Siyonistler başından beri Trump'ı istemedi. Onların adayı Bn. Clinton'du.....

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