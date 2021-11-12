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Gündem ABD'li senatörden küstah Türkiye çıkışı
Gündem

ABD'li senatörden küstah Türkiye çıkışı

Türkiye düşmanlığıyla tanınan ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye’nin F-16 talebine onay vermediğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-12 20:46:00 -
ABD'li senatörden küstah Türkiye çıkışı

ABD'li senatör Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satılmasına karşı çıktı. Türkiye'ye küstahça dil uzatan Menendez, "Bizim istediğimiz Türkiye bu değil" diye konuştu.

Türkiye'nin insan haklarını da ihlal ettiği yalanını ortaya atan Bob Menendez, "Türkiye dünyada en fazla avukat ve gazeteciyi hapse atan ülke. Ayrıca Libya gibi ülkelerde çıkarlarımızı tehdit ediyorlar" dedi.

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