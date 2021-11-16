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Gündem ABD'li senatörden küstah sözler: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum
Gündem

ABD'li senatörden küstah sözler: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum

ABD Senatosu Dış İlişkiler Başkanı Bob Menendez, ABD'nin Türkiye'ye F-16 satmasını onaylamadığını söyledi.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 19:52:00 -
ABD'li senatörden küstah sözler: Türkiye'ye F-16 satışını onaylamıyorum

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Demokrat Bob Menendez, Türkiye'ye F-16 satışını onaylamadığını söyledi.

Air Force’a konuşan Menendez, "Sadece gerçekten bir sorunum var, bu bizim arzu ettiğimiz Türkiye değil. Türkiye, ilerleyebileceğimiz ve ona en gelişmiş savaş teçhizatından bazılarını verebileceğimiz şekilde davranan bir NATO müttefiki değil" dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ise ABD’den F-16 tedarikine ilişkin, "1 milyar 400 milyon dolar F-35ler için yapmış olduğumuz ödeme söz konusu. Ve bu ödemeler karşısında ABD'nin böyle bir teklifi söz konusu oldu” ifadelerini kullanmıştı.

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