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Aktüel ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!
Aktüel

ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!

Yeniakit Publisher
2024-06-11 21:41:00 - 2024-06-11 21:55:52
ABD'li senatör seslendi: 'Orası bir altın madeni' Tüm dertlerinin ne olduğunu açıkladı! Duyanlar inanamıyor!

ABD Senatörü Lindsey Graham, Rusya'nın Ukrayna'da zafer kazanmasının, kendileri için büyük maden kaynaklarına doğrudan erişimi kaybetmek anlamına geleceğini söyledi.

Graham, Washington'un Ukrayna'daki savaşta Rusya'nın zafer kazanmasına izin vermeyi göze alamayacağını, çünkü bunun büyük maden varlıklarına doğrudan erişimi kaybetmek anlamına geleceğini söyledi.

Graham, Pazar günü CBS'de yayınlanan 'Face the Nation'a verdiği röportajda, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i, "Rus İmparatorluğunu Ukrayna'dan başlayarak silah zoruyla yeniden yaratmaya çalışan bir megaloman" olmakla suçladı. Graham, ayrıca Moskova'nın mevcut çatışmayı kazanması durumunda Ukrayna'nın zenginliğini ele geçireceğini ve Çin'le paylaşacağını iddia etti. Bu olasılığı "gülünç" olarak nitelendiren Graham, bu "altın madeninin" ABD'nin kullanımına sunulmasının daha iyi olacağını öne sürdü.

Graham, "Ukrayna'da 10 ila 12 trilyon dolarlık kritik mineraller üzerinde oturuyorlar. Tüm Avrupa'nın en zengin ülkesi olabilirler... Şimdi Ukrayna'ya yardım edersek, hayalini kurduğumuz en iyi iş ortağı olabilirler. 10 ila 12 trilyon dolarlık kritik mineral varlığı Ukrayna ve Batı tarafından kullanılabilir, Putin ve Çin'e verilmez" dedi.

ABD Senatosu'nda Ukrayna'nın en sadık destekçilerinden biri olan Graham, Batı'yı dondurulmuş 300 milyar dolarlık Rus varlıklarına el koymayı hızlandırmaya çağırdı. Graham, ayrıca Rusya'nın ABD yasalarına göre "terörizmin devlet sponsoru" olarak tanımlanması yönündeki taleplerini yineledi. Bu öneri, Graham'ı bu yılın başlarında Moskova'nın "aşırılık yanlıları ve teröristler" listesine sokmuştu.

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