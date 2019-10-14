ABD'li senatör Graham'dan küstah 'yaptırım' açıklaması! 'Türkiye için akla gelebilecek...'

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin etkili senatörlerinden biri olan ve Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını da sunan Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’la konuştuğunu ve başkanın kararının "Türkiye için akla gelebilecek en kötü şekilde oyun değiştirici olacağını" söyledi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada biraz önce Trump’la konuştuğunu kaydeden Graham, şunları söyledi:

“Türkiye’nin Suriye’deki saldırısını durdurmak için Kongre’yle çalışmak yolundaki kararını tebrik ettim. Başkan Trump’ın kararı, tüm kötü açılardan Türkiye için oyun değiştirici olacak. “Kuzeydoğu Suriye’deki katliamı durdurmamız ve bölgeyi istikrara kavuşturmamız IŞİD’in yeniden ortaya çıkışı ile İran’ın yükselişini önlememiz için elzem.”