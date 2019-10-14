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ABD'li senatör Graham'dan küstah 'yaptırım' açıklaması! 'Türkiye için akla gelebilecek...'

ABD'li Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’la konuştuğunu ve başkanın kararının "Türkiye için akla gelebilecek en kötü şekilde oyun değiştirici olacağını" söyledi.

14 Ekim 2019 Pazartesi 08:22
ABD'li senatör Graham'dan küstah 'yaptırım' açıklaması! 'Türkiye için akla gelebilecek...'

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin etkili senatörlerinden biri olan ve Türkiye'ye yönelik yaptırım tasarısını da sunan Senatör Lindsey Graham, ABD Başkanı Donald Trump’la konuştuğunu ve başkanın kararının "Türkiye için akla gelebilecek en kötü şekilde oyun değiştirici olacağını" söyledi.

Kişisel Twitter hesabından yaptığı açıklamada biraz önce Trump’la konuştuğunu kaydeden Graham, şunları söyledi:

“Türkiye’nin Suriye’deki saldırısını durdurmak için Kongre’yle çalışmak yolundaki kararını tebrik ettim. Başkan Trump’ın kararı, tüm kötü açılardan Türkiye için oyun değiştirici olacak. “Kuzeydoğu Suriye’deki katliamı durdurmamız ve bölgeyi istikrara kavuşturmamız IŞİD’in yeniden ortaya çıkışı ile İran’ın yükselişini önlememiz için elzem.”

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Haber Tarihi: 14 Ekim 2019 Pazartesi 08:22
  1. Donald Trump
  2. Lindsey Graham

YORUM YAZ

  • hiçhiç1 sa önce
    İte bak yattığı yere bak . Yahu sen karşındakini ne zannediyosun otur seyret bak kavga nasıl olur.öyle kıçın sıkışınca atom bombası atıp işin içinden sıyrılmak değil kavga. Kavga temiz olucak N.B.C, yani nükleer,biyolojik,kimyasal silah kullanmadan adam gibi kavga et ve gel o zaman ne kadar varsa gelin hepinizin postunaot tıkarız evelALLAH .
  • fetösavarfetösavar1 sa önce
    zaten sizin hep kötülük peşinde olduğunuzu biliyoruz, kovboy bozuntusu.... sakin... siyonistler bile bu toprakların vadedilmemiş olduğunu, yanlış tercüme yaptıklarını söylemeye başladılar... sakin...

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