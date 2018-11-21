ABD'li Senatör Dianne Feinstein: Emri Selman'ın verdiğine inanmak için her türlü neden var

ABD'de Demokrat Parti üyesi Senatör Dianne Feinstein, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın Kaşıkçı cinayetinin emrini verdiğine inanmak için her türlü delilin olduğunu ifade ederek, Suudi Arabistan'a silah satışı ve silah verilmesine karşı oy kullanmayı planladığını açıkladı.

Feinstein, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kaşıkçı cinayetine ilişkin bugünkü açıklamasını "şok edici olarak" niteledi.

Kaşıkçı'nın Suudi Konsolosluğunda Suudi ajanlar tarafından öldürüldüğünün ve cinayetin önceden planlanmış olduğunun aşikar olduğunu vurgulayan Feinstein, "Suudi güvenlik kuruluşlarının Veliaht Prensin mutlak kontrolü altında olduğu göz önüne alınırsa, Muhammed bin Selman'ın bu cinayetin emrini verdiğine inanmak için her türlü neden var." görüşünü paylaştı.

'ABD'nin değerlerine saldırı'

Basında, CIA'nın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili nihai sonuca vardığı şeklindeki haberlere değinen Feinstein, "Bu yapılanların hiçbir sonucunun olmamasına izin vermek, ABD'nin önemli gördüğü her değere karşı bir saldırıdır." ifadesini kullandı.

Feinstein şunları kaydetti:

"Suudi Arabistan'a silah satışı ve silah vermeye karşı oy kullanmayı planlıyorum. ABD'nin Veliaht Prense yaptırım uygulamayı değerlendirmesi ve Suudi Arabistan'ın Washington büyükelçisinin bu görevine devam etmesine izin verilmemesi gerektiğini düşünüyorum. İnsan hakları sadece bir kalıp değildir, bir anlamı vardır. Ve bu yabancı ülkenin işlediği küstah bir cinayete karşı çıkmak ve bunu kınamak anlamına gelir. Bu cinayette rolü olan herkes yaptıklarından sorumlu tutulmalıdır."

Trump, Selman'ın ilgi sahibi olabileceğini söylemişti

ABD Başkanı Trump bugün yaptığı açıklamada, Amerikan istihbaratının gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ile ilgili bilgileri değerlendirmeye devam ettiğini belirterek, "Veliaht Prens Muhammed bin Selman’ın (cinayetle ilgili) bilgi sahibi olabileceğini" ifade etmişti.

Trump'ın söz konusu açıklamada, "ABD Suudi Arabistan’la sarsılmaz partnerliğini devam ettirmek istiyor." mesajı vermesi ise ABD'de tepki çekti.