ABD'li senatör Chuck Schumer'dan anlaşma yorumu

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye’nin istediği ve direttiği şekilde 5 günlüğüne sonlandı. 5 gün içerisinde terör örgütü YPG/PKK, güvenli bölge olarak belirlenen alandan çekilecek. Anlaşmanın ardından ABD’liler, anlaşmanın Türkiye için zafer olduğunu yazmaya başladı. Buna karşın Türkiye’deki muhalifler de ABD’nin kazandığını savundu. ABD’de Demokrat Partili senatör Chuck Schumer, Twitter hesabından Türkiye’deki muhaliflere de her şeyi özetleyen bir mesaj paylaştı.

“Erdoğan vazgeçmedi, Trump her şeyi verdi”

Schumer, sosyal medya hesabından şunu yazdı:

“BaşkanErdoğan hiçbir şeyden vazgeçmedi ve Başkan Trump ona istediği her şeyi verdi.”