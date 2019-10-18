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ABD'li senatör Chuck Schumer'dan anlaşma yorumu

ABD’de Demokrat Partili senatör Chuck Schumer, ABD ile Türkiye arasındaki anlaşma sonrası sosyal medya hesabından, durumu özetleyen bir mesaj paylaştı.

18 Ekim 2019 Cuma 09:45
ABD'li senatör Chuck Schumer'dan anlaşma yorumu

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye’nin istediği ve direttiği şekilde 5 günlüğüne sonlandı. 5 gün içerisinde terör örgütü YPG/PKK, güvenli bölge olarak belirlenen alandan çekilecek. Anlaşmanın ardından ABD’liler, anlaşmanın Türkiye için zafer olduğunu yazmaya başladı. Buna karşın Türkiye’deki muhalifler de ABD’nin kazandığını savundu. ABD’de Demokrat Partili senatör Chuck Schumer, Twitter hesabından Türkiye’deki muhaliflere de her şeyi özetleyen bir mesaj paylaştı.

“Erdoğan vazgeçmedi, Trump her şeyi verdi”

Schumer, sosyal medya  hesabından şunu yazdı:

BaşkanErdoğan hiçbir şeyden vazgeçmedi ve Başkan Trump ona istediği her şeyi verdi.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 09:45
  1. Chuck Schumer
  2. Türkiye
  3. ABD
  4. anlaşma

YORUM YAZ

  • YAŞARYAŞAR35 dk önce
    ABD’de Demokrat Partili senatör Chuck Schumer, Twitter hesabından Türkiye’deki muhaliflere de her şeyi özetleyen bir mesaj paylaşmış. Schumer, sosyal medyahesabından şunu yazdı:“Başkan Erdoğan hiçbir şeyden vazgeçmedi ve Başkan Trump ona istediği her şeyi verdi.”Şimdi bu yazıdan sonra Sayın Cumhurbaşkanının ABD temsilen 2 kişi ile yapılan görüşmeyi Türkiye diz çöktü diyen, Harekatın sonu Amerika kazandı diyen, muhalif beyinler, sahi siz kimden tarafsınız. Allah CC Recep Tayyip Erdoğan'a muhalif olayım derken, hiç kimseyi şerefsiz haysiyetsiz ve hain yapmasın.
  • Tata TongaTata Tonga45 dk önce
    falan filan. kim diyor bunu? demokrat senatör.demokratlar trumpa deli diyorlar, aptal diyorlar, azledilmesini de istiyorlar ona bakarsan...

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