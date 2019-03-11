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ABD'li senatör cahilliğiyle rezil oldu! Elektrik kesintisini 'Alman barajı'na bağladı

Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Venezüella’daki elektrik kesintisinin ‘Alman barajında’ yaşanan trafo patlamasından kaynaklandığını iddia etti. Ama daha sonra ‘German Dam’ adının elektrik kesintisi haberini veren gazeteciye ait olduğu ortaya çıktı.

11 Mart 2019 Pazartesi 01:06
ABD'li senatör cahilliğiyle rezil oldu! Elektrik kesintisini 'Alman barajı'na bağladı

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun devrilmesi için aktif faaliyette bulunan ABD'deki Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımla, Venezüella’daki büyük elektrik kesintisinin Bolivar eyaletindeki ‘Alman barajında’ (German Dam) yaşanan trafo patlamasından kaynaklandığını yazdı.

ABD'li Senatör Rubio, “Bugün Bolivar eyaletindeki Alman barajında bir kez daha, toplu elektrik kesintilerini tetikleyen trafo patlaması meydana geldi” ifadelerini kullandı.

Kesintilerin sonucunda ‘hastanelerdeki hastaların öldüğünü, Caracas’taki metronunsa çalışmaz hale geldiğini’ öne süren ABD’li senatör, ülkenin karanlıkta kalmasından Maduro yönetimini sorumlu tuttu.

Gazeteciden cevap geldi

Bunun üzerine 'Alman barajı' sandığı German Dam isimli gazeteciden Rubio’ya cevap geldi:

“Senatör Marco Rubio, Bolivar’da gerçekten ana trafo patladı ve bundan dolayı Venezuela’daki elektrik tedarik sistemini kısmen çökertti, fakat bu barajda olmadı, Alman barajındaysa hiç olmadı. Benim adım German Dam, ben bu bilgiyi yayınlayan gazetecilerden biriyim.”

Daha önce Maduro, ulusal elektrik sisteminin çalışmasını sağlamak için hükümetin elinden gelen her şeyi yaptığını açıklamıştı.

 

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 01:06
  1. ulusal elektrik sistemi
  2. Venezuela
  3. Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio
  4. Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro
  5. German Dam

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