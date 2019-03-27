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ABD’li otomotiv devi Rusya’dan çekiliyor

ABD menşeli otomotiv firması Ford, Rusya'da bulunan üç fabrikasını kapatma kararı aldı.

27 Mart 2019 Çarşamba 16:00
ABD’li otomotiv devi Rusya’dan çekiliyor

Merkezi ABD'de bulunan Ford'un, Rusya'da otomobil üretimini sonlandıracağı bildirildi.

Ford'un Rusya'daki ortak girişim şirketi Ford Sollers'tan yapılan açıklamada, şirketin Haziran 2019 itibarıyla otomobil üretimini sonlandıracağı belirtildi.

Rusya'daki 2 montaj ve bir motor fabrikasının kapatılacağı bildirilen açıklamada, yeniden yapılanma kapsamında atılacak adımlar sonucu Ford Sollers ortak girişiminin, Sollers şirketine devredileceği aktarıldı.

Ford Sollers Üst Yöneticisi Adil Şirinov, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "Bugün açıkladığımız karar zor olmakla beraber Ford Sollers'ın uzun vadeli başarısı için kritik önem taşıyor." ifadesini kullandı.

Japonya ve Endonezya'da da kapatmıştı

Şirketin, Rusya'da hafif ticari araç üretimine ise devam edeceği belirtildi.

Ford, küresel yeniden yapılanma süreci kapsamında 3 yıl önce Japonya ve Endonezya pazarlarından çıkmıştı.

"Avrupalı markalarla rekabet edemedi"

Ekonomide yaşanan sıkıntılar nedeniyle Rusya'da 2012'de 1 milyon 970 bin araç üretilirken, bu rakam geçen yıl 1 milyon 560 bine gerilemişti.

Uzmanlar, Ford’un özellikle Güney Kore ve Avrupalı otomobil markalarıyla Rusya pazarında rekabet edemediğine işaret ediyor.

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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 16:00
  1. Ford
  2. ABD
  3. Rusya
  4. otomobil üretimi
  5. Ford Sollers
  6. Güney Kore
  7. Ford Sollers Üst Yöneticisi Adil Şirinov

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