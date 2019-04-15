ABD'li Müslüman Vekil Omar'ın güvenliği Kongre gündeminde

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman Vekil Ilhan Omar'ın güvenliğini tehlikeye atacak açıklamalar yaptığını ve Omar'ın güvenliği konusunda Kongre polisini harekete geçirdiğini bildirdi.

Kongredeki ilk Müslüman kadın vekil Omar'ı sosyal medyadan hedef alan Trump'a yönelik tepkiler sürerken Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Omar'a bir kez daha destek geldi.

Trump'ın Omar'ı hedef almasının Müslüman vekilin can güvenliğini dahi tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu kaydeden Pelosi, Omar'ın güvenliğinden emin olmak için Kongre polisiyle görüştüğünü açıkladı.

Pelosi, yazılı açıklamasında, "Başkan'ın Twitter paylaşımının ardından Meclis Güvenlik Amiri ile konuştum, Kongre polisi, Kongre Üyesi Omar'ın, ailesinin ve ekibinin güvenliği konusunda gerekli bir güvenlik değerlendirmesi yapıyor. Buna bağlı olarak Omar'ın karşılaşacağı tehditleri takibe ve bunları bertarafa devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"Başkan'ın sözleri kurşun gibi ağırdır"

Trump'ın, 11 Eylül ile ilgili bir ifadesinden dolayı Omar'ı hedef almasını "saygısızca ve tehlikeli" şeklinde nitelendiren Pelosi, "Başkan'ın sözleri kurşun gibi ağırdır, onun nefret içeren ve hararetli retoriği gerçek bir tehlike yaratıyor. Başkan Trump bu saygısız ve tehlikeli videoyu kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter'dan paylaştığı videoda, Omar'ı bir konuşmasında 11 Eylül'ü kastederek "Birileri bir şeyler yaptı" ifadesini kullanmakla suçlamıştı. ABD Başkanı, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesini ve İkiz Kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı görüntüyü, "Asla unutmayacağız" ifadesi ile paylaştı.

Aşırı sağcıların hedefinde

Aşırı sağcı çizgisiyle bilinen New York Post gazetesi de İkiz Kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle paylaşmış ve doğrudan Omar'ı hedef göstermişti. New York Post'un haberinin ardından çok sayıda aşırı sağcı çizgideki basın kuruluşu da Omar aleyhinde yayınlar yapmıştı.

Başta Demokratlar olmak üzere ABD Kongresinde ve kamuoyunda çok sayıda isim, Trump'a paylaşımından dolayı tepki göstermiş ve Trump'ın Omar'ı hedef göstermesinin kabul edilemeyeceğini dile getirmişti.

Omar da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımının kesinlikle bir çarpıtma olduğunu, kendisinin Amerikalılığını Trump'ın ve aşırı sağcıların sorgulama hakkının olmadığını belirtmişti.