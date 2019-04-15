0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

ABD'li Müslüman Vekil Omar'ın güvenliği Kongre gündeminde

ABD Temsilciler Meclisinin Demokrat Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan hedef aldığı Müslüman Vekil Ilhan Omar'ın güvenliğinden emin olmak için Kongre polisini göreve çağırdığını açıkladı

15 Nisan 2019 Pazartesi 07:04
ABD'li Müslüman Vekil Omar'ın güvenliği Kongre gündeminde

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Demokrat Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Müslüman Vekil Ilhan Omar'ın güvenliğini tehlikeye atacak açıklamalar yaptığını ve Omar'ın güvenliği konusunda Kongre polisini harekete geçirdiğini bildirdi.

Kongredeki ilk Müslüman kadın vekil Omar'ı sosyal medyadan hedef alan Trump'a yönelik tepkiler sürerken Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'den Omar'a bir kez daha destek geldi.

Trump'ın Omar'ı hedef almasının Müslüman vekilin can güvenliğini dahi tehlikeye atabilecek bir adım olduğunu kaydeden Pelosi, Omar'ın güvenliğinden emin olmak için Kongre polisiyle görüştüğünü açıkladı.

Pelosi, yazılı açıklamasında, "Başkan'ın Twitter paylaşımının ardından Meclis Güvenlik Amiri ile konuştum, Kongre polisi, Kongre Üyesi Omar'ın, ailesinin ve ekibinin güvenliği konusunda gerekli bir güvenlik değerlendirmesi yapıyor. Buna bağlı olarak Omar'ın karşılaşacağı tehditleri takibe ve bunları bertarafa devam edecekler." ifadelerini kullandı.

"Başkan'ın sözleri kurşun gibi ağırdır"

Trump'ın, 11 Eylül ile ilgili bir ifadesinden dolayı Omar'ı hedef almasını "saygısızca ve tehlikeli" şeklinde nitelendiren Pelosi, "Başkan'ın sözleri kurşun gibi ağırdır, onun nefret içeren ve hararetli retoriği gerçek bir tehlike yaratıyor. Başkan Trump bu saygısız ve tehlikeli videoyu kaldırmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, Twitter'dan paylaştığı videoda, Omar'ı bir konuşmasında 11 Eylül'ü kastederek "Birileri bir şeyler yaptı" ifadesini kullanmakla suçlamıştı. ABD Başkanı, Omar'ın konuşmasındaki o ifadesini ve İkiz Kulelerin vurulma anının video kesitlerinin montajlandığı görüntüyü, "Asla unutmayacağız" ifadesi ile paylaştı.

Aşırı sağcıların hedefinde

Aşırı sağcı çizgisiyle bilinen New York Post gazetesi de İkiz Kulelerin vurulma anının fotoğrafını "alın size birilerinin yaptığı bir şeyler" manşetiyle paylaşmış ve doğrudan Omar'ı hedef göstermişti. New York Post'un haberinin ardından çok sayıda aşırı sağcı çizgideki basın kuruluşu da Omar aleyhinde yayınlar yapmıştı.

Başta Demokratlar olmak üzere ABD Kongresinde ve kamuoyunda çok sayıda isim, Trump'a paylaşımından dolayı tepki göstermiş ve Trump'ın Omar'ı hedef göstermesinin kabul edilemeyeceğini dile getirmişti.

Omar da Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, Trump'ın paylaşımının kesinlikle bir çarpıtma olduğunu, kendisinin Amerikalılığını Trump'ın ve aşırı sağcıların sorgulama hakkının olmadığını belirtmişti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Nisan 2019 Pazartesi 07:29
  1. Donald Trump
  2. ABD
  3. Nancy Pelosi
  4. Ilhan Omar
  5. son dakika
  6. son dakika Dünya Haberleri

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Meclis'te son dakika EYT gelişmesi Emeklilikte yaşa takılanlar çıkacak mı son durum
    1. Meclis'te son dakika EYT gelişmesi..
    2. Ankara'da feci kaza! Çok sayıda yaralı..
    3. Malatya'da 4.6 büyüklüğünde deprem!
    4. Ankara’da sabah servisi esnasında Özel..
    5. İstanbul güne silah sesleriyle uyandı!
    6. Kağıthane’de sabah saatlerinde silahlı..
    7. Merkez Bankası'ndan açıklama!
    8. Yavaş’ın ilk işi danışman maaşı oldu!
    9. 15.04.2019 Günün âyet ve hadisi
    10. İki aile birbirine girdi! Ölü ve..
    11. Mazotla sobayı tutuşturmak isterken..
    12. Libya'da UMH güçleri Hafter'e bağlı..
    13. Kuveyt'te 2 İranlının idam kararı onandı
    14. ABD'li Müslüman Vekil Omar'ın..
    15. Sudan'da geçici hükümeti siyasiler..
    16. Kuşadası’nda 34 kaçak göçmen yakalandı
    17. Hayvan otlatmaya gitti, ölü bulundu
    18. Ankara’nın Mamak ilçesi Saimekadın..
    19. ABD'nin güneyi şiddetli kasırga ve..
    20. Başkentte korku dolu anlar! İstinat..
    21. İstanbul için karar haftası
    22. Şampiyon Türkiye'ye 7,8 milyar dolar..
    23. AK Parti'den flaş Maltepe kararı.....
    24. Alman istihbaratı böyle uyardı: Yoğun..
    25. 13 ilde yüzlerce kişi... Geze geze..
    26. Bursa'da feci kaza... 2 ölü 8 yaralı
    27. Dayısından izinsiz aldığı araç ile..
    28. Bakan Kasapoğlu’ndan Ferhat Arıcan’a..
    29. Bakan Kasapoğlu’ndan ödül alan..
    30. Başkentte korkutan kaza: 3 yaralı
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Bülent Arınç’tan seçim yorumu! ‘’Erdoğan da aynı şeyi söylüyor’’
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Solun iktidarında olanı yazıp, AK Parti’yi mahkûm etmek! Fatih Altaylı o korunun elemanı oldu
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Karamollaoğlu’na zor soru! Anıtkabir de mi israf ve gösteriş?
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Pompacılık ayarlarını bozdu! ‘EşcinShell’i protesto için imza kampanyası başlatıldı
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor
    Derbi için provokasyon uyarısı: İmamoğlu tehlikeli sularda 'Gezi'yor

    Günün Karikatürü

    13 Nisan 2019
    Mansur Yavaş Ankara'da 'şeffaf denetim'den kaçıyor
    Mansur Yavaş Ankara'da 'şeffaf denetim'den kaçıyor
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti' yorumu: Tayyip Bey bunların üzerine gitmezse başımız belada
    Yusuf Kaplan'dan çarpıcı 'AK Parti' yorumu: Tayyip Bey bunların üzerine gitmezse başımız belada