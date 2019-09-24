0553 313 94 23

ABD'li Müslüman toplum temsilcilerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerini dile getirdi.

24 Eylül 2019 Salı 14:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD'nin New York kentinde Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi'nce (TASC) düzenlenen etkinlikte ABD'deki Türk, soydaş ve Müslüman toplumuyla bir araya geldi.

"Bu başkanlığın Türkiye'den geleceğine dair hislerim var"

Etkinlikte konuşan ABD'li Müslüman toplum temsilcileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik övgülerini dile getirdi. Kuzey Amerika Müslüman Birliği Lideri ve New York Brooklyn Takva Mescidi kurucu İmamı Siraj Wahhaj, "Müslümanların merkezi liderliğe ihtiyacı var, çözüm bu. Bu başkanlığın Türkiye'den geleceğine dair hislerim var" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 14:11
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. ABD

YORUM YAZ

  • s.arends.arend7 dk önce
    Abdullah kardesamerikan kolesi selmandan degil halifeancak islam dusmani olur 
  • ReisReis12 dk önce
    Iyi guzelde neden reis hotelde yahudilerle musevilerle gorusuyor konu nedir
  • AbdullahAbdullah15 dk önce
    Halife olarak Selman varken, tayyibi kimse kaale almaz. Selman tüm İslam camiasında sözü dinlenen biri. İslam teşkilatında Türkiye'nin hiçbir gücü yok. Suudi Arabistan yıllardır liderlik yapıyor.
  • EKOLL EKOLL 18 dk önce
    Amerikadan da doğruları görenler var. Selam olsun sizlere
  • Hasanali koseHasanali kose45 dk önce
    Evet bayrak düsdugu yerden kalakacakHalife sart islam alemi tek yerden yonetilecek

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Pakistan'da 5,8 şiddetinde deprem!
  1. Pakistan'da 5,8 şiddetinde deprem!
  2. Oktar Babuna mahkemede konuştu: Adnan..
  3. AFAD'dan korkutan İstanbul depremi..
  4. Çin Müslümanları zincire vurdu
  5. İrfan Bozkurt neden istifa etti? CHP..
  6. Erzurum'da tarihi eser kaçakçılığı..
  7. Jose Mourinho Manchester hakkında..
  8. Şamil Tayyar'dan canlı yayında bomba..
  9. Boris Jonhson'ı şok eden karar
  10. Kılıçdaroğlu ne yapmak istiyor? Şimdi..
  11. Husiler felaket saldırıyı duyurdu! Çok..
  12. Beşiktaş'ta o isim başkanlığa..
  13. Devlet yardımı nasıl alınır? Devlet..
  14. 3 terörist daha öldürüldü
  15. ABD'li Müslüman toplum..
  16. CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi..
  17. Süper Lig puan durumu ve 5. haftanın..
  18. Babacan teklif etti! Hüseyin Çelik..
  19. Bomba iddia! ABD, Rus heyetine vize..
  20. Diyarbakır annelerine sessiz kalan..
  21. Dayısının elinden kaydı! Sulama kanalı..
  22. Siirt'te kamyon devrildi: 3 yaralı
  23. Deprem Uzmanı duyurdu! "72 saat..
  24. Afrin'de bombalı araçla saldırı!..
  25. Kandilli'den İstanbul depremi sonrası..
  26. Türkmen kaymakam serbest bırakıldı
  27. Ahmet Türk kararına MHP’den açıklama
  28. "72 saat öncesinde büyük Marmara..
  29. Trabzonspor'dan Kamil Grosicki hamlesi!
  30. Hamza Hamzaoğlu, Galatasaray'a mı..
Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Son anket sonuçları açıklandı! İmamoğlu'na soğuk duş
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
"Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"

Günün Karikatürü

24 Eylül 2019
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta