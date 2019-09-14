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ABD'li Müslüman belediye başkanına Türkiye tatili dönüşü skandal uygulama

ABD'de Müslüman belediye başkanı Mohamed Khairullah, Türkiye tatilinin ardından New York Havaalanı'nda sorguya alındı.

14 Eylül 2019 Cumartesi 12:55
ABD'li Müslüman belediye başkanına Türkiye tatili dönüşü skandal uygulama

ABD'nin New Jersey eyaletinde 13 yıldır belediye başkanlığı görevini yürüten Mohamed Khairullah, tatilini ailesiyle birlikte Türkiye'de geçirdi.

Khairullah, tatil dönüşünde New York Havaalanı'nda görevliler tarafından sorguya alındı.

TRT Haber'de yer alan habere göre; yerel medyaya konuşan Başkan Khairullah, New York JFK Havalanında Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) görevlileri tarafından, yanında 1 ila 10 yaş arası 4 çocuğu ve eşi ile Müslüman kimliğinden dolayı bir odaya çekilerek 3 saat sorgulandığını anlattı.

"Yapılanlar kanunları tam bir ihlaldi"

Mezun olduğu okullardan, tatilini geçirdiği Türkiye'de nereleri ziyaret ettiği ve her hangi bir terörist ile buluşup buluşmadığı şeklindeki sorulara muhatap olduğunu belirten Khairullah, gözaltı sırasında içinde özel mesaj ve aile resimleri bulunan cep telefonuna da el konulduğunu söyledi.

Khairullah, "Anayasa ve kanunlara aşina biri olarak yapılanlar tam bir ihlaldi. Bu bildiğim Amerika değil diye düşünürken gerçekten olanlar çok acı vericiydi. Bu düpedüz bir hakaretti." ifadelerini kullandı.

Konu üzerine Federal Gizlilik Yasası nedeniyle bireysel vakalar hakkında yorum yapamayacağını kaydeden CBP sözcüsü ise ABD'ye gelen tüm uluslararası yolcuların ve elektronik aletlerinin denetime tabi olduğunu belirtmekle yetindi.

Cep telefonunu 12 gün sonra geri alabildi

Sorgulama sonrası Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) New York şubesine başvuran Prospect Park Belediye Başkanı, avukatların yardımıyla 12 gün sonra cep telefonunu geri alabildiğini aktardı.

Nisan ayında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliği (ACLU) tarafından benzer konu üzerine açılan bir davada ortaya çıkan mahkeme kayıtlarına göre, CBP'nin 2018 yılında yolculara ait 33 bin 295 elektronik alette arama yaptığı, toplam 172'sine ise el koyduğu bildirildi.

1980'de Suriye'den ABD'ye göç eden ve eski bir eğitimci olan 44 yaşındaki Khairullah, 2006'dan bu yana da Prospect Park Belediye Başkanı olarak görev yapıyor New Jersey eyaletinin önde gelen seçilmiş Müslüman yetkililerinden biri olarak biliniyor.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 12:55
  1. New Jersey
  2. New York Havaalanı
  3. Prospect Park

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