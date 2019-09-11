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ABD’li komutanlar Twitty ve Bergeson Akçakale’de

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.

11 Eylül 2019 Çarşamba 16:06
ABD’li komutanlar Twitty ve Bergeson Akçakale’de

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi.


ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, Suriye’de oluşturulacak Güvenli Bölge çalışmaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesine geldi. Uçakla Gap Havalimanı’na gelen Twitty ve Bergeson, Müşterek Harekat Merkezinin bulunduğu Akçakale ilçesindeki 3’üncü Hudut Alay Komutanlığına geçti. Twitty ve Bergeson’un burada Türk askeri yetkililerle; Suriye’de oluşturulma çalışmaları devam eden Güvenli Bölge, ABD ile Türkiye’nin müşterek kara devriyeleri ve PKK/YPG terör örgütünün bölgeden çekilmesi ile ilgili görüşme gerçekleştirecekleri belirlendi.

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Haber Tarihi: 11 Eylül 2019 Çarşamba 16:06
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