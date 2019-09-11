ABD'li komutanlar Akçakale'ye geldi ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Akçakale ilçesine geldi.

ABD Avrupa Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Korgeneral Stephen Twitty ve ABD Merkez Kuvvetler Komutan Yardımcısı Korgeneral Thomas Bergeson, temaslarda bulunmak üzere Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geldi. Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölge kapsamında dün Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'na ziyaret ederek çeşitli görüşmeler yapan Korgeneraller Stephen Twitty ile Thomas Bergeson ve beraberindeki ABD heyeti, Şanlıurfa GAP Havaalanı'ndan Akçakale ilçesine geçti. Heyet, temaslar kapsamında Akçakale içesindeki 3. Hudut Alay Komutanlığı'nda oluşturulan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'ne geniş güvenlik önlemleri altında geldi.

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