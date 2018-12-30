ABD'li komutandan skandal açıklama: Silahlar PKK’da kalsın!

ABD’li komutanların, Pentagon’a, Suriye’den çekilme planı kapsamında terör örgütüne teslim ettiği silahları geri almamayı tavsiye edeceği öne sürüldü. Reuters’e konuşan yetkililer, silahların hepsinin tespit edilip geri alınmasının mümkün olmadığını söylerken, Pentagon sessizliğini korumaya devam ediyor.

ABD’nin Suriye’den çekilme kararı sonrası, terör örgütü PKK/YPG’ye verdiği silahların ne olacağı konusundaki Pentagon’un sessizliği sürerken, Reuters haber ajansı, skandal bir iddiayı haber yaptı. Reuters’ın haberine göre, ABD kuvvetlerinin Suriye’den ayrılışını koordine eden komutanlar, PKK’ya sağlanan silahların terör örgütünün elinde kalmasını tavsiye etti.

Tartışmalar sürüyor

İsimlerinin açıklanmasını istemeyen üç yetkili, bu tavsiyenin Suriye’den çekilme planları üzerine yaşanan tartışmaların bir parçası olduğunu söyledi. Ancak ABD Savunma Bakanlığı Pentagon’un, bu tavsiyeyi Beyaz Saray yönetimine iletip iletmeyeceği ise şu an belirsiz. Pentagon’da yürütülen tartışmaların henüz karara bağlanmadığını belirten yetkililer, çekilme planının önümüzdeki günlerde Beyaz Saray’a sunulacağı, son kararı ise ABD Başkanı Donald Trump’ın vereceğini ifade etti.

“Hepsini nasıl alacağız?”

Trump’ın Suriye’den çekilme kararının ABD’li komutanları sinirlendirdiğini belirten yetkililerden biri, DEAŞ’a karşı mücadelenin henüz bitmediğini öne sürerek, “Öylece gidip silahları isteyemeyiz” ifadelerini kullandı. Yetkililer ayrıca, Pentagon envanter tutmuş olsa da PKK’ya gönderilen silahların hepsinin yerinin belirlenmesinin mümkün olamayacağı görüşünde. Yetkililerden biri, “Hepsini nasıl geri alacağız, ayrıca kim alacak” sorusunu yöneltti. İsminin açıklanmasını istemeyen bir başka yetkili ise, böyle bir tavsiyenin “Trump’ın Suriye politikasını reddetmek” anlamına geleceğini savundu.

Beyaz Saray yorumsuz

Pentagon’dan yapılan açıklamada da Suriye’den çekilme planı üzerine çalışmaların devam ettiği belirtilerek “tüm birliklerin güvenliğini garantiye alacak önlemlerin alındığı temkinli ve kontrollü çekilmeye odaklanıldığı” kaydedildi. Beyaz Saray ise konuyla ilgili herhangi bir yorum yapmadı.

Sevkiyatın boyutu bilinmiyor

ABD’nin PKK’ya yaptığı silah sevkiyatının boyutu net olarak bilinmezken, 2018 yılı içinde YPG/PKK işgalindeki bölgeye silah, mühimmat ve askeri malzeme sevkiyatları artarak devam etti. Binlerce TIR PKK’ya zırhlı araç, personel taşıyıcı, hafif piyade mühimmatı, ağır silah ekipmanları ve mühimmatı, iş makineleri, çok sayıda prefabrik barınma malzemesi sevk etti. (Yeni Şafak)