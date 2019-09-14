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ABD'li komutandan dikkat çeken sözler! 'Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz'

ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, Türkiye'nin NATO için çok önemli bir ortak olduğunu belirterek “NATO müttefiki olarak Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz.” dedi.

14 Eylül 2019 Cumartesi 08:06
ABD'li komutandan dikkat çeken sözler! 'Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz'

ABD’nin Avrupa, Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian, New York Yabancı Basın Merkezi’nde (FPC) ABD-Türkiye ilişkilerine yönelik soruları cevapladı.

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı S-400 hava savunma füzeleri ve NATO üyeliği konusundaki sorular üzerine Harrigian, şu değerlendirmelerde bulundu:

“Türkiye, ittifak içinde inanılmaz derecede önemli bir ortak olmaya, biz de NATO müttefiki olarak Türkiye'ye bağlı kalmaya devam ediyoruz. ABD perspektifinden açıkça, biz NATO ile koordineli bir şekilde S-400’ün ne olduğu hakkında konuştuk. Bu zorlukları olan ve kısa vadede, S-400’ün Türkiye’de faaliyet göstermesine yer olmadığını kabul ederek yolumuza devam etmek zorunda kalacağımız bir problem.”

NATO üyesi olan Türkiye ile birlikte çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Harrigian, özellikle askeri açıdan iki ülke arasındaki ilişkilerin ve iş birliğinin çok güçlü olduğunu vurguladı.

Harrigan, “Yolumuzda her zaman üzerinde çalışmak zorunda kalacağımız gerginlikler olacak, ama Türk ortaklarımızla birlikte gerçekleştirdiğimiz çalışmaların çok sağlam olduğu konusunda sizi temin ederim. Güçlü bir ilişkimiz var.” diye konuştu.

“Takımı bir araya getirmeyi başardık"

Suriye’de ABD-Türkiye ortaklığındaki güvenli bölge ve ortak devriyeler üzerine bir soruya da Harrigian, “Bunu çok kısa bir süre içinde bir araya getirmemizin kolektif ekibe bir hediye olduğunu düşünüyorum.” yorumunu yaptı.

Harrigian, şöyle devam etti:

“Bildiğiniz gibi, tipik olarak ayrıntıları ve çevreyi anlamak için oldukça önemli bir zaman gerekiyor. Fakat ABD ve Türkiye olarak, önemini kabul ettiğimiz alanlarda birleşmek için ilerleme kaydetmemiz gerektiğini anlamış olduk. Karmaşık ve zor bir ortamda doğal olarak uyuşmazlıklar da bulunuyor. Nerede faaliyet göstereceğimiz ve nasıl çalışacağımız hususunda ortak bir anlayışa sahip olduğumuzdan emin olmalıydık ve bu zaman alıyor. Ancak, vurguladığım gibi, takımı bir araya getirmeyi başardık.”

“İncirlik inanılmaz derecede önemli"

İncirlik üssü konusunda ise iki ülke arasında örnek bir çalışma sergilendiğine işaret eden Harrigian, “İncirlik bizim için stratejik bir yer, inanılmaz derecede önemli ve orada Türk ortaklarımızdan olağanüstü destek alıyoruz.” dedi.

Harrigian, İncirlik’i yıllar süren çalışma ve güven sonucunda önemli ilişkilerin oluşturulduğu bir yer olarak tanımlayarak, “Bunun dünyamızda olan diğer şeylerin içinde kaybolmaması gereken bir alan olduğunu düşünüyorum.” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 14 Eylül 2019 Cumartesi 08:06
  1. Afrika ve NATO Hava Kuvvetleri Komutanı Jeffrey L. Harrigian

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