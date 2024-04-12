ABD’li Kokona! Filistinli üniversite öğrencisini böyle susturdu

ABD üniversiteleri son yıllarda ifade özgürlüğüne karşı ihlallerle gündeme geliyor...

"Rencide edici" veya "ayrımcı" düşünceler dile getiren yorumcuların üniversite kampüslerinde davetli olarak katıldıkları panel ve konferanslar ABD'deki öğrenciler tarafından protesto edilirken, öğrencilerin ifade özgürlüğü ise giderek artan biçimde engelleniyor.

İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları karşısında Filistin lehine yapılan gösterilerin "antisemitizm" olarak değerlendirilip baskı altına alınması öğrenciler tarafından eleştiriliyor.

Son olarak ABD’nin en prestijli eğitim kurumlarından olduğu dile getirilen Kaliforniya'daki 'University of California Berkeley’de bir hukuk profesörü, İsrail'in Gazze'deki soykırımı ile ilgili konuşan Filistinli öğrencisine "burası benim evim" sözleriyle saldırdı.

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Geçen yıl Harvard Üniversitesi’nde 34 öğrenci derneği ortak bir açıklama yayımlayarak, Filistin’de yıllardır devam eden işgalin ardından "ortaya çıkan tüm şiddet olaylarından tamamen İsrail rejimini sorumlu tuttukları" suçlamasında bulunmuştu. Türkiye'nin yakından tanıdığı İsrailli iş adamı Sami Ofer'in oğlu Idan Ofer Harvard Üniversitesi yönetimine tepki göstermiş ve öğrencilerin Filistinlilerle dayanışmasına okul yönetiminin tepki vermemesi Ofer'ı çileden çıkarmıştı.

"YÜZ ÜZERİNDEN SIFIR"

Bireysel Haklar ve İfade Vakfı (FIRE), “Amerika’daki Üniversite Kampüslerinde İfade Özgürlüğünün Durumu Nedir?” başlıklı bir raporuna göre ABD'de öğrencilerin yüzde 56’sı, söylediklerinin veya yaptıklarının yanlış anlaşılması nedeniyle itibarlarının zedelenmesinden endişe duyduklarını dile getirdi. Öğrencilerin yüzde 26’sı ise derslerinde tartışmalı konulara girmekten çekindiklerini söyledi.

Üniversitelerdeki ifade özgürlüğünün 100 üzerinden değerlendirildiği raporda, Harvard Üniversitesi "sıfır" puanla son sırada yer aldı.

Raporda, ifade özgürlüğünde “berbat” olan Harvard Üniversitesi'nin aldığı puanın “cömertçe” verildiği, üniversitenin gerçek ifade özgürlüğü notunun ise -10.69 olduğu belirtildi.