ABD'li gazeteci Pentagon'u böyle eleştirdi... 'İşler iyiye gitmiyor!'
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından bir türlü S-400 açıklaması yapamıyor. Pentagon cuma günü iptal ettiği basın toplantısını ikinci kez iptal etti. Kararı ABD'li gazeteci 'İnanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor' ifadeleriyle duyurdu.16 Temmuz 2019 Salı 06:42
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Türkiye'nin Rus yapımı S-400 füze savunma sistemini teslim almasının ardından bir türlü S-400 açıklaması yapamıyor. Cuma günü basın toplantısı düzenleyeceğini duyuran Pentagon 1 saat sonra iptal edildiğini duyurmuştu.
ABD'den son dakika gelen bilgilerde 15 Temmuz günü Türkiye saatiyle gece 00:00'da Türkiye'nin S-400 teslimatıyla ilgili Pentagon'un basın toplantısı düzenleyeceği ve açıklamalarda bulunulacağı bildirilmişti.
ABD'li gazeteci Pentagon'un kararını böyle duyurdu: inanılmaz! işler hiç iyiye gitmiyor!
Gelişmelerin ardından ABD'li gazeteci Pentagon'un ikinci kez basın toplantısını iptal ettiğini duyurdu. ABD'li gazeteci Paul Mcleary"inanılmaz! Pentagon, programındaki S-400 ve Türkiye konulu basın toplantısını ikinci kez iptal etti. İşler hiç iyi gitmiyor" ifadelerini kullandı.
YORUM YAZ