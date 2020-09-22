  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel ABD'li gazeteci Andre Vltchek aracında ölü bulundu
Aktüel

ABD'li gazeteci Andre Vltchek aracında ölü bulundu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:22:09 -
ABD'li gazeteci Andre Vltchek aracında ölü bulundu

İSTANBUL (AA) - ABD'li gazeteci Andre Vltchek, Karaköy'de aracının içinde ölü bulundu.

ABD'li gazeteci Andre Vltchek ve eşi Rossie İndira Vltchek, Samsun'dan kiraladıkları araç ve özel şoförle sabah saatlerinde konaklayacakları Karaköy'deki otele geldi.

Otelin önüne geldiklerinde eşi Andre Vltchek'in hareket etmediğini gören Rossie İndira Vltchek, sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan incelemede, Vltchek'in hayatını kaybettiği tespit edildi.

Vltchek'in cenazesi olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Öte yandan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yeşiller Partisi kuruldu
Siyaset

Yeşiller Partisi kuruldu

Emine Özkan ve Koray Doğan Urbarlı’nın eş sözcülüğünde bugün Yeşiller Partisi kuruldu.
Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!
Gündem

Yunanistan'dan önemli Türkiye duyurdu: Yakınız!

Türkiye ve Yunanistan arasında Doğu Akdeniz’de yaşanan gerilimle ilgili Atina’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Yunanistan hükümet sözcüs..
Türk profesörden korkutan sözler! Niğde için volkan uyarısı
Dünya

Türk profesörden korkutan sözler! Niğde için volkan uyarısı

Niğde'de yaşanan peş peşe depremlerin ardından bölge için volkan uyarılar yapıldı.
Satılık 2016 model Renault Megane
Satılık 2016 model Renault Megane

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı