ABD'li gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! "Barajda gedik açıyor"

The New York Times yazarı Stephen Erlanger, son makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı.

Erlanger, "Karşılıklı zorluklar iki başkanı her zamankinden daha yakın hale getirdi. Son üç haftada iki kez bir araya geldiler” diyerek Soçi zirvesinin önemine dikkati çekti.

New York Times yazarı, NATO temsilcilerinin öfkesinin esas olarak, "Erdoğan'ın Batı'nın Rusya'ya karşı inşa etmeye çalıştığı yaptırım barajında gedik açması" ile açıklandığına inanıyor.

Erlanger, böyle bir pozisyonun yalnızca Erdoğan'ın kendisine fayda sağladığını savunurken, Moskova'nın Suriye üzerindeki etkisini engellediğini savundu.

Türkiye'ye yaptırım ile gözdağı

Bloomberg'in bazı köşe yazarları daha önce, birleşik Batı cephesinde Rusya karşıtı yaptırımlarda bölünmeye neden olan Türkiye'nin "ikinci yaptırımlara" hedef olabileceğini yazmıştı.