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Medya ABD'li gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! "Barajda gedik açıyor"
Medya

ABD'li gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! "Barajda gedik açıyor"

The New York Times yazarı Stephen Erlanger, son makalesinde, "Vladimir Putin ve Recep Tayyip Erdoğan arasındaki gittikçe gelişen ortaklık, Batılı ülkeleri ve özellikle Ankara'nın NATO ortaklarını rahatsız ediyor." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-14 19:01:00 -
ABD'li gazete, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı! "Barajda gedik açıyor"

The New York Times yazarı Stephen Erlanger, son makalesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'yi hedef aldı.

Erlanger, "Karşılıklı zorluklar iki başkanı her zamankinden daha yakın hale getirdi. Son üç haftada iki kez bir araya geldiler” diyerek Soçi zirvesinin önemine dikkati çekti.

New York Times yazarı, NATO temsilcilerinin öfkesinin esas olarak, "Erdoğan'ın Batı'nın Rusya'ya karşı inşa etmeye çalıştığı yaptırım barajında gedik açması" ile açıklandığına inanıyor.

Erlanger, böyle bir pozisyonun yalnızca Erdoğan'ın kendisine fayda sağladığını savunurken, Moskova'nın Suriye üzerindeki etkisini engellediğini savundu.

Türkiye'ye yaptırım ile gözdağı

Bloomberg'in bazı köşe yazarları daha önce, birleşik Batı cephesinde Rusya karşıtı yaptırımlarda bölünmeye neden olan Türkiye'nin "ikinci yaptırımlara" hedef olabileceğini yazmıştı.

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Yorumlar

Muş

Lan deyüs ABD gazetesi senin çıkarın oldunu terörist ile işbirliği yapınca iyi ama biz Rusya ile çıkarımız için işbirliği yapıncamı kötü olduk darbeyi senin belmen ile birlikte yapmadınızmı

Ömer

Hoşşt hizaya gel Türkiye ABD nin eyaleti değil .  
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