ABD'li firmanın geliştirdiği koronavirüs aşısından beklenen haber geldi

ABD menşeli Johnson&Johnson (J&J) isimli ilaç şirketi, ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, klinik deneylerde hastalığa karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunu gözledi.

“Ad26.COV2.S” ismi verilen aşının, tek dozunun çok kuvvetli olduğu ve iki doza karşılık geldiği ifade edildi. Bu özelliği nedeniyle aşının çok daha rahat dağıtılacağı belirtildi.

Moderna and Pfizer’ın 1000 yetişkin üzerinde klinik deneyleri devam ettirilen aşının, yaşlılar üzerindeki etkisinin kesin olmadığı da duyuruldu.

Genç deneklerde bağışıklık tepkisi yüzde 64 olarak kaydedildi. 65 yaş üstünde ise aşının bağışıklık oranı yüzde 36’da kaldı.

J&J tarafından yapılacak olan son aşama deneyinde aşı yaklaşık 60 bin kişi üzerinde kullanılacak. Ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne, aşının kullanımı ve seri üretimi için başvuru yapılacak.

Yetkililer, son aşamanın yıl sonunda veya 2021 başlarına kadar sonuçlanmasını bekliyor. Çalışmaların tamamlanması durumunda, aşının güvenilirliğine ve hastalığa karşı etkisine ilişkin daha fazla detay açıklanacak.