  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya ABD'li firmanın geliştirdiği koronavirüs aşısından beklenen haber geldi
Dünya

ABD'li firmanın geliştirdiği koronavirüs aşısından beklenen haber geldi

ABD'li bir ilaç firması, geliştirdikleri aşının koronavirüse karşı güçlü bağışıklık kazandırdığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 08:16:00 -
ABD'li firmanın geliştirdiği koronavirüs aşısından beklenen haber geldi

ABD menşeli Johnson&Johnson (J&J) isimli ilaç şirketi, ürettiği yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının, klinik deneylerde hastalığa karşı güçlü bağışıklık oluşturduğunu gözledi.

Ad26.COV2.S” ismi verilen aşının, tek dozunun çok kuvvetli olduğu ve iki doza karşılık geldiği ifade edildi. Bu özelliği nedeniyle aşının çok daha rahat dağıtılacağı belirtildi.

Moderna and Pfizer’ın 1000 yetişkin üzerinde klinik deneyleri devam ettirilen aşının, yaşlılar üzerindeki etkisinin kesin olmadığı da duyuruldu.

Genç deneklerde bağışıklık tepkisi yüzde 64 olarak kaydedildi. 65 yaş üstünde ise aşının bağışıklık oranı yüzde 36’da kaldı.

J&J tarafından yapılacak olan son aşama deneyinde aşı yaklaşık 60 bin kişi üzerinde kullanılacak. Ardından ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne, aşının kullanımı ve seri üretimi için başvuru yapılacak.

Yetkililer, son aşamanın yıl sonunda veya 2021 başlarına kadar sonuçlanmasını bekliyor. Çalışmaların tamamlanması durumunda, aşının güvenilirliğine ve hastalığa karşı etkisine ilişkin daha fazla detay açıklanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı
Gündem

Canlı yayınlandı! Dini sohbette 'cinsel içerikli' film skandalı

Bir kilisenin mensuplarının koronavirüs önlemleri kapsamında yaptığı online toplantıda büyük bir skandal yaşandı. Bir grup hacker toplantıyı..
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var
Gündem

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Karşımızda artık iki virüs var

Samsun'da temaslarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "Karşımızda artık iki virüs var: Biri grip, di..
Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler
Ekonomi

Yunanistan ile kıyaslayıp Türkiye'yi tercih ettiler

Avrupa'da koronavirüs vakalarında yaşanan artış nedeniyle İngiliz turistler sonbahar tatil tercihlerini Türkiye'den yana kullandı. Turistler..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı