ABD'li Facebook kullanıcıları, otomatik etiketlenen her fotoğraf için şirketten 20 bin TL alacak!

Amerika'da bir federal yargıç, bu işlemin gizlilik ihlali olduğunu ifade etti. Kullanıcıların, izinleri olmadan Facebook'un yüz tanıma özelliği ile otomatik etiketlendikleri her fotoğraf için 5-20 bin TL arası tazminat alması bekleniyor. Bu da şirketin milyarlarca dolar kaybetmesi anlamına geliyor.

Facebook'a bir fotoğraf yüklediğinizde, fotoğraftaaki kişiler otomatik olarak tespit edilip etiketleniyordu. Gizlilik ihlali gerekçesi ile 2012 senesinde Avrupa'da askıya alınan uygulama, dünyanın geri kalanında 2011 senesinden beri kullanılıyor. Şirketin, 2011 senesinde özelliği kullanıma sunmadan önce bir 'yüz şablonu' oluşturduğu ve tüm o yüzleri arşivlediği argümanı üzerinden ilerleyecek olan dava, Zuckerberg'in başının beladan kolay kolay kurtulamayacağı gösteriyor.

ABD'nin Illinois eyaleti yargıçlarından James Donato'nun gündeme getirdiği dava konusunda Facebook'da sessiz kalmadı. Eyalet genelinde tüm kullanıcı bilgilerinin araştırılarak, bilgileri kullanılan kullanıcıların davaları ile ilgilenileceğini söyleyen şirket, davaların tazminat miktarlarının milyarlarca dolara denk geleceğini ve bu yüzden davaların bireysel olarak takip edilmesi gerektiğini söyledi.

Facebook adına konuşan bir yetkili; davanın asla gerçekçi ve mantıklı olmadığını ve kendilerini sonuna kadar savunacaklarını söyledi. Özelliğin kullanıcılar tarafından istendiğinde kapatıldığını ve aslında bir 'tercih' meselesi olduğunu söyleyen şirket, savunmayı bunu kullanarak yapacak gibi görünüyor.