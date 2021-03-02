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Dünya ABD'li eski diplomattan Suriye petrolü itirafı
Dünya

ABD'li eski diplomattan Suriye petrolü itirafı

ABD'nin işgali altında bulunan Suriye ile ilgili açıklamalarda bulunan Suudi Arabistan’da görev yapmış Amerikalı eski bir diplomat olan J. Michael Springmann, ABD’nin, Suriye’nin doğal kaynaklarını üçüncü ülkelere göndermek için yağmaladığını itiraf etti.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 22:58:00 -
ABD'li eski diplomattan Suriye petrolü itirafı

İran devlet televizyonu Press TV’ye açıklamalarda bulunan ABD'li eski diplomat J. Michael Springmann, “ABD, Suriye’nin doğal kaynaklarını yağmalamak için Irak’taki askerlerini Suriye’ye gönderiyor... Başta İsrail olmak üzere diğer bölge ülkeleri, ABD’nin yağmaladığı bu doğal kaynaklardan yararlanacaktır” dedi.

ABD’nin yüzlerce askerini Irak’tan alıp doğal kaynak bakımından zengin olan Suriye’nin kuzeyindeki Haseke şehrine taşıdığını belirten Springmann, “Bu tutum ABD’nin olağan davranışıdır... Öte yandan, 25 bin askerin koruması altında yemin eden Joe Biden yönetimi ile de bir tezat oluşturmaktadır” dedi.

Petrol bölgesine asker yığıyorlar

Suriye devlet ajansı SANA, 21 Ocak’ta Suriye’nin Al-Shaddadi kasabasındaki Amerikan üssüne helikopterlerle 200 ABD askeri getirildiği haberini yayımlamıştı. Al-Shaddadi kasabası, Suriye devlet destekli medya organının iddia ettiği üzere ABD’nin 40 kamyon dolusu silah ve lojistik ekipman getirdiği Suriye’nin Haseke şehrinin sadece 60 kilometre güneyinde bulunuyor.

Habere göre ABD, Suriye’de bulunan doğal kaynaklar ve petrol rezervleri üzerinde daha fazla hakimiyet kurmak amacıyla Deyrizor şehrine ve Omar petrol sahasına da asker yerleştirmeyi planlıyor.

Ayda 45 milyon dolar gelir

2019 ylının Ekim ayında dönemin ABD başkanı Donald Trump, ABD’nin Suriye’deki petrolü kontrol altında tutması ile alakalı, "Aylık 45 milyon dolar değerinde getirisi olan petrolü elimizde tutmak istiyoruz. Orada bulunan ExxonMobil adlı petrol şirketiyle anlaşma sağlamalıyız ya da büyük petrol şirketlerimiz oraya gidip bunu gerçekleştirmeli” açıklamasında bulunmuştu.

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