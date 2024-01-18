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Aktüel ABD'li dünyaca ünlü isim skandal o olayla gündem oldu: kusurlu sayıldı! Pahalı saat sahipleri aman dikkat! Kullanmak yasak
Aktüel

ABD'li dünyaca ünlü isim skandal o olayla gündem oldu: kusurlu sayıldı! Pahalı saat sahipleri aman dikkat! Kullanmak yasak

Yeniakit Publisher
2024-01-18 00:50:00 - 2024-01-18 00:51:36
ABD'li dünyaca ünlü isim skandal o olayla gündem oldu: kusurlu sayıldı! Pahalı saat sahipleri aman dikkat! Kullanmak yasak

ABD'nin "Terminatör" serisiyle adını Hollywood'un en iyi oyuncuları arasına yazdıran Arnold Schwarzenegger pahalı saatinden dolayı Münih Havaalanı gümrüklerinde Alman polisi tarafından gözaltına alındı. Öte yandan vatandaşlara bir uyarı geldi. Aman çok dikkatli olun! Kayıt sorunu büyüyor:

"Cehennem Melekleri", "Batman ve Robin", "Terminatör" ve "Komando" gibi filmlerle tanınan Avusturya doğumlu Amerikalı oyuncu Arnold Schwarzenegger, havalimanında gözaltına alındı. Ünlü oyuncu havalimanı kontrolünden geçerken gümrük memurlarının mavulundaki binlerce dolar (20.000 Euro) değerindeki saati fark ediyor.

Alman gazetesi Bild'in edindiği bilgiye göre sorgulamayı başlangıçta oldukça sakin karşılayan Schwarzenegger daha sonra zaman ve prosedürlere sinirlendi.

Münih ana gümrük idaresi sözcüsü Thomas Meister yaptığı açıklamada “Cezai vergi işlemlerini başlattık. Saatin ithal olması nedeniyle kayıtlı olması gerekirdi.” dedi.

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