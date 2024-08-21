ABD'li doktorlardan İsrail'e ambargo çağrısı

ABD'nin Chicago kentinde devam eden Demokrat Ulusal Kongresi'ne katılan Amerikalı doktorlar tarafından düzenlenen basın toplantısında İsrail'in saldırılarının Gazze'yi harap ettiği, ABD'nin İsrail'e yönelik acil bir ambargo uygulamaması durumunda İsrail'in suç ortağı olmaya devam edeceği ifade edildi.

Gazze'de görev yapan doktorlardan Tammy Abughanim, İsrail'in 10 aydan uzun süren saldırılarının sonucunun şu anda Gazze'de bir sivilin hayatını kelimenin tam anlamıyla imkansız hale getirdiğini söyledi.

Abughanim, Gazze'de yaşananlara bölge halkının bir gün daha katlanmasının imkansız olduğunu aktararak "Bombalar düşerken, İsrail keskin nişancıları çocukları ve sivilleri hedef alırken, İsrail helikopterleri sivil grupların üzerine inerken işimizi yapamayız. Çünkü İsrail, ABD'nin doğrudan desteğiyle işimizi imkansız hale getirdi" diye konuştu.

Abughanim'in meslektaşları da kefiye takarak çıktıkları basın toplantısında Gazze'de yaşananların dehşet verici boyutlarını tam olarak aktarmanın mümkün olmadığını vurguladı.

"SOYKIRIM ŞİDDETİNE İLK ELDEN TANIK OLDUM"

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Gazetecilerin sorusuna yanıt veren Dr. Feroze Sidhwa ise şunları kaydetti:

25 Mart'tan 8 Nisan'a kadar Gazze'deydim ve soykırım şiddetine ilk elden tanık oldum. Çocukların kafalarının bir kez değil, iki kez değil, tam anlamıyla her gün parasını ödediğimiz kurşunlarla parçalandığını gördüm. Han Yunus şehrinin tamamının korkunç ve sistematik yıkımını gördüm. O şehirde dört duvarı kalan tek bir oda varsa size nerede olduğunu söyleyemem.

Basın toplantısında Gazze'de görev yapan Yahudi-Amerikalı doktor Mark Perlmutter'ın mektubu da okundu.

Mektupta, şu ifadeler kullanıldı:

Daha önce hiç kafasından ve ardından göğsünden vurulmuş küçük bir çocuk görmemiştim. İki haftadan kısa bir sürede böyle iki vaka göreceğimi asla hayal edemezdim. Daha önce hiç bir düzine küçük çocuğun acı ve dehşet içinde çığlık attığını, oturma odamdan daha küçük bir travma üssüne tıkıştırıldığını, yanan etlerinin kokusunun alanı öylesine şiddetli kapladığını görmemiştim ki gözlerim yanmaya başlamıştı. Bir hastanenin yerinden edilmiş kişilerin kampına dönüştüğünde nasıl görüneceğini asla hayal edemezdim.

ABD hükümetinin bu korkunç katliamı bir hafta, bir ay değil, neredeyse bir yıldır fonlamaya devam ettiğini vurgulanan mektupta, "Filistinlilerin, ABD'nin, İsrail'in, Yahudiliğin ve hatta uluslararası hukukun ve tüm insanlığın iyiliği için lütfen İsrail'i silahlandırmayı bırakın" çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA