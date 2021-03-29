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Gündem ABD'li diplomattan Yunanistan'a "dilenci" benzetmesi
Gündem

ABD'li diplomattan Yunanistan'a "dilenci" benzetmesi

Yunanistan'ın fırkateyn programıyla alay eden ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm, Yunanistan'ı "dilenci" olarak nitelendirdi.

Yeniakit Publisher
2021-03-29 14:29:00 - 2021-03-29 15:11:41
ABD'li diplomattan Yunanistan'a "dilenci" benzetmesi

ABD'nin eski Atina Askeri Ataşesi Robert Palm sosyal medya hesabından Yunanistan'ın fırkateyn programıyla dalga geçti.

Palm'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım Yunanistan'ı fena halde karıştırdı.

Türkiye'ye karşı Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyon peşinde koşan Yunanistan yeni savaş gemileri almaya hazırlanıyor. Twitter'da bir Yunan kullanıcı biri "eski" diğeri "modern" olmak üzere farklı iki fırkateynin fotoğraflarını paylaşarak "Benim istediğim" ve "Bana verilenler" diye yazdı.

Yunan kullanıcının paylaşımına cevap veren ABD'li diplomat  "Dilenciler seçici olamaz" ifadesini kullandı. Robert Palm'ın bu sözleri karşısında adeta deliye dönen Yunanlılar, ülkelerinin "dilenci" olarak nitelendirilmesini "utanç verici" ve "saygısızlık" olarak yorumladı.

Robert Palm'a tepki gösteren Yunanlılar, ülkelerinin ABD fırkateynleri yerine Fransız fırkateynlerini seçmesi gerektiğini ifade etti.

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