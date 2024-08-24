ABD'li dev şirket Türk şirketini satın aldı! 40 yıldır faaliyet gösteriyordu... Teknoloji devi geliyor

Türkiye'de teknoloji sektörünün de köklü iki ABD'li şirket birleşimiyle de kurulan TD Synnex, Türkiye pazarına giriş yaptı. Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, 57 milyar dolarlık yıllık ciroya sahip olan TD Synnex, yerli teknoloji şirketi Prolink'i satın aldı.

Teknoloji devi geliyor!

Türkiye'de teknoloji sektörünün de köklü iki ABD'li şirket birleşimiyle de kurulan TD Synnex, Türkiye pazarına giriş yaptı. Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, 57 milyar dolarlık yıllık ciroya sahip olan TD Synnex, yerli teknoloji şirketi Prolink'i satın aldı.

ABD merkezli teknoloji devleri Synnex ve Tech Data'nın 40 yılı aşkın tecrübeyle bir araya gelerek kurduğu TD Synnex, Apollo Global Management'in yüzde 45 paya sahip olduğu bir firma olarak, geçen yıl 57 milyar dolarlık ciro gerçekleştirmişti. Şirketin toplam varlığı ise 550 milyar doları aşıyor.

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