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Dünya ABD'li CIA ve MI6 Başkanlarından Gazze’de ateşkes konusunda ortak çağrı! Ortak ilk açıklama
Dünya

ABD'li CIA ve MI6 Başkanlarından Gazze’de ateşkes konusunda ortak çağrı! Ortak ilk açıklama

Yeniakit Publisher
2024-09-07 16:44:00 - 2024-09-07 16:52:07
ABD'li CIA ve MI6 Başkanlarından Gazze’de ateşkes konusunda ortak çağrı! Ortak ilk açıklama

ABD'li CIA ve MI6 BaşkanlarI İngiltere’nin istihbarat başkanları basına nadiren yaptıkları ortak açıklamada Gazze’de ateşkes için durmadan çalıştıklarını belirtti. İki istihbarat yöneticisi Ukrayna konusunda da kararlılık mesajı verdi.

İngiltere'nin yabancı istihbarat birimi MI6'in Başkanı Richard Moore.

İki istihbarat yöneticisinden Ukrayna konusunda kararlılık mesajı

Burns ve Moore iddialı bir Rusya ve her zamankinden daha güçlü bir Çin ve uluslararası terörizm tehdidi dahil benzeri görülmemiş bir dizi tehdit karşısında trans-Atlantik ilişkinin gücünü vurguladı.

ABD ve İngiltere istihbarat başkanlarının kaleme aldığı makale, iki ismin yazdığı ilk ortak görüş yazısı.

İki istihbarat yöneticisi Cumartesi günü Londra’da birlikte yine Financial Times’ın düzenlediği bir etkinliğe katılarak iki ülke arasında istihbarat ortaklığının önemini vurguladı.

İki yönetici gizlilik özelliği taşıyan alanlarında yeni bir açıklık çağına işaret ederek CIA ve MI6’nın Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden önce buna ilişkin istihbaratın gizliliğinin kaldırıldığını hatırlattı; “Uluslararası toplumu uyarabildik böylece hep birlikte Ukrayna’nın savunmasına katılabildik” dedi.

Burns ve Moore Ukrayna’yı destekleme konusunda sonuna kadar aynı yolda ilerlemenin hayati önem taşıdığının da altını çizdi.

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