ABD'li CIA ve MI6 Başkanlarından Gazze’de ateşkes konusunda ortak çağrı! Ortak ilk açıklama

İngiltere'nin yabancı istihbarat birimi MI6'in Başkanı Richard Moore.

İki istihbarat yöneticisinden Ukrayna konusunda kararlılık mesajı

Burns ve Moore iddialı bir Rusya ve her zamankinden daha güçlü bir Çin ve uluslararası terörizm tehdidi dahil benzeri görülmemiş bir dizi tehdit karşısında trans-Atlantik ilişkinin gücünü vurguladı.

ABD ve İngiltere istihbarat başkanlarının kaleme aldığı makale, iki ismin yazdığı ilk ortak görüş yazısı.

İki istihbarat yöneticisi Cumartesi günü Londra’da birlikte yine Financial Times’ın düzenlediği bir etkinliğe katılarak iki ülke arasında istihbarat ortaklığının önemini vurguladı.

İki yönetici gizlilik özelliği taşıyan alanlarında yeni bir açıklık çağına işaret ederek CIA ve MI6’nın Moskova’nın Ukrayna’yı işgal etmesinden önce buna ilişkin istihbaratın gizliliğinin kaldırıldığını hatırlattı; “Uluslararası toplumu uyarabildik böylece hep birlikte Ukrayna’nın savunmasına katılabildik” dedi.

Burns ve Moore Ukrayna’yı destekleme konusunda sonuna kadar aynı yolda ilerlemenin hayati önem taşıdığının da altını çizdi.

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