ABD'li belediye başkanı öldürüldü!

Utah’ın Kuzey Odgen beldesi Belediye Başkanı Brent Taylor, Cumartesi günü Afganistan'ın başkenti Kabil'de yaşanan bir silahlı saldırıda öldürüldü.

Utah’lılar Afganistan’da “içerden saldırı” sonucu ölen belediye başkanlarına ağlıyor

Taylor’ın görev süresini tamamlamasına sadece birkaç ay kalmıştı. Belediye başkanının ani ölümü Utah’ta ve sosyal medyada büyük bir yas ortamı meydana getirdi.

Utah Ulusal Muhafızlığı resmi olarak Taylor’ın tam olarak nasıl öldürüldüğüne dair detay veren bir açıklama yapmadı ancak bir devlet yetkilisi üyelerinin öldüğünü teyit etti.

Utah’ın Cumhuriyetçi Valisi Gary Herbert ve Ulusal Muhafız birliklerinin ikinci komutanı Tümgeneral Jefferson S. Burton, olayın detaylarını anlatmak üzere Pazar günü bir basın toplantısı gerçekleştirecek.

"İçeriden saldırı neticesinde öldü"

Utah Ulusal Muhafızlığı tarafından servis edilen bir basın açıklamasında, bir Afgan askeri tarafından gerçekleştirildiği anlaşılan “içerde saldırı” sonucunda adı verilmeyen bir üyelerinin öldüğü bilgisini paylaşmış ve olay hakkında soruşturma açılmıştı.

İlk raporlara göre saldırgan Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Kuvvetleri mensubuydu. Açıklamada saldırganın “diğer Afgan Kuvvetleri tarafından olay yerinde öldürüldüğü” bilgisine yer verildi.

Aralarında Cumhuriyetçi Utah Senatörü Mia Love ve Cumhuriyetçi Parti’nin Başkan Yardımcısı Spencer Cox’ın da bulunduğu birçok devlet ve eyalet lideri Cumartesi gecesi sosyal medyada Taylor’ın hizmetini ve cesaretini öven ifadeler kullandı.

Utahlı seçmenler de Taylor’ın belediye başkanı olarak görev yaptığı dönemde kendilerine iyi hizmet ettiğini ve onu iyi hatırladıklarına dair paylaşımlar yaptı.

Brigham Üniversitesi mezunu olan Taylor, Irak’ta iki, Afganistan’da da bir süre görev yapmıştı. Dördüncü turuna Ocak ayında Afganistan’da başlamasından önce belediye başkanlığı görevlerinden geçici olarak muaf tutulmak üzere izin almıştı.

Taylor’ın askere gitmesinin ardından Kuzey Odgen’in belediye başkanlığını geçici olarak üstlenen Brent Chugg, Taylor’ın “çok vatansever birisi” olduğunu ve “ülkesine aşık olduğunu” söyledi.

NATO'dan açıklama

NATO'nun Kararlı Destek misyonu tarafından dün yapılan resmi açıklamada, Kabil hükümetine bağlı Afgan Ulusal Savunma ve Güvenlik Güçleri'ne mensup bir askerin 'içeriden saldırı' düzenlediği ve saldırganın diğer Kabil hükümeti askerleri tarafından öldürüldüğü açıklandı.

NATO açıklamasına göre saldırıda bir ABD askeri ölmüş, yaralanan iki ABD askeri Bagram Hava Üssü'ne nakledilmişti.

Mepanews