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Spor

ABD'li basketbolcu Devin Booker, bir yıl daha Khimki'de

Yeniakit Publisher
2020-07-05 12:58:28 -
ABD'li basketbolcu Devin Booker, bir yıl daha Khimki'de

İSTANBUL (AA) - THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Rusya'nın Khimki Basketbol Takımı, ABD'li pivot Devin Booker'ın sözleşmesini bir yıl uzattı.

Khimki Kulübü, 29 yaşındaki pota altı oyuncusu Booker'ın 2020-2021 sezonunda da takımda forma giyeceğini duyurdu.

Fransa'da SLUC Nancy, JL Bourg, Elan Chalon, Almanya'da Bayern Münih'te oynayan 2,06 metre boyundaki Booker, geçen yıl Khimki'ye transfer olmuştu.

Geçen sezon THY Avrupa Ligi'nde tamamına ilk 5'te başladığı 28 maça çıkan Booker, 11,6 sayı, 4,8 ribaunt ortalamaları yakalamıştı.

Rusya ekibi daha önce 37 yaşındaki Sergey Monia ve 34 yaşındaki Egor Vialtsev'in sözleşmelerini de birer yıllığına uzatmıştı.




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