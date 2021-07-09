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Ekonomi ABD'li bankadan flaş açıklama! Türkiye ile birlikte 4 ülke başaracak
Ekonomi

ABD'li bankadan flaş açıklama! Türkiye ile birlikte 4 ülke başaracak

ABD'li yatırım bankası JPMorgan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 4 ülkenin salgın öncesi döneme daha hızlı döneceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-09 10:09:00 -
ABD'li bankadan flaş açıklama! Türkiye ile birlikte 4 ülke başaracak

JPMorgan salgın öncesi hareketlilik seviyesine en hızlı ulaşacak gelişmekte olan ülkeler arasında Türkiye, Singapur, Hindistan ve Brezilya'nın bulunduğunu belirtti.

ABD'li banka tarafından yayımlanan raporda, salgın öncesi döneme dönmesi en uzun süre alacak ülkeler arasında Filipinler, Peru, Güney Afrika, Tayland ve Kolombiya'nın bulunduğu ifade edildi.

Raporda yer alan değerlendirmede, normale dönüş için gerekli olan aşı eşiklerinin ülkeden ülkeye değiştiği bu yüzden sonuçların ülkelerin performansına göre değerlendirilmesi gerektiği ifade edildi.

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