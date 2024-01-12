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Dünya ABD'li banka Citigroup duyurdu: her şey değişti, işler kızışıyor! Binlerce çalışanını işten çıkaracak! İlan edildi
Dünya

ABD'li banka Citigroup duyurdu: her şey değişti, işler kızışıyor! Binlerce çalışanını işten çıkaracak! İlan edildi

Yeniakit Publisher
2024-01-12 20:45:00 - 2024-01-12 20:47:34
ABD'li banka Citigroup duyurdu: her şey değişti, işler kızışıyor! Binlerce çalışanını işten çıkaracak! İlan edildi

ABD'nin büyük bankalarından Citigroup açıkladı: orta vadede 20 bin çalışanını işten çıkaracak! Dev bankadan şok karar

Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason, bankanın 2 yıl içerisinde binlerce çalışanının işine son vereceğini duyurdu.

Yeniden yapılanmanın ilk çeyrek sonunda başlayacağını belirten Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini ifade etti.

Mason, Citigroup'un orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltacağını bildirdi.

Citigroup'un bugün yayımladığı bilançosuna göre, banka geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar etti. Bankanın hisse başına zararı da aynı dönemde 1,6 dolar oldu.
Citigroup, geçen yıl yeniden yapılandırma planı kapsamında organizasyonel değişikliklere gideceğini ilan etmişti.

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