ABD'li banka Citigroup duyurdu: her şey değişti, işler kızışıyor! Binlerce çalışanını işten çıkaracak! İlan edildi
ABD'nin büyük bankalarından Citigroup açıkladı: orta vadede 20 bin çalışanını işten çıkaracak! Dev bankadan şok karar
Citigroup Mali İşler Direktörü (CFO) Mark Mason, bankanın 2 yıl içerisinde binlerce çalışanının işine son vereceğini duyurdu.
Yeniden yapılanmanın ilk çeyrek sonunda başlayacağını belirten Mason, işten çıkarmaların Citigroup'un gelir artışını engellemeyeceğini ifade etti.
Mason, Citigroup'un orta vadede çalışan sayısını 20 bin kişi azaltacağını bildirdi.
Citigroup'un bugün yayımladığı bilançosuna göre, banka geçen yılın dördüncü çeyreğinde 1,8 milyar dolar zarar etti. Bankanın hisse başına zararı da aynı dönemde 1,6 dolar oldu.
Citigroup, geçen yıl yeniden yapılandırma planı kapsamında organizasyonel değişikliklere gideceğini ilan etmişti.
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