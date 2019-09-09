ABD'li bakana Rusya'dan Türkiye örneğiyle cevap

Puşkov Twitter’dan yaptığı açıklamada, "Pentagon'un başındaki M. Esper belli ki hiçbir şey anlamamış. Zira Rusya'ya, kendilerinin koyduğu kurallara göre davranma, yani itaatkar bir biçimde ABD'nin peşinden gitme çağrısında bulundu" dedi.

Sputnik’in aktardığı habere göre; Puşkov’un açıklaması şöyle devam etti: "Ancak gelin görün ki dünya artık eskisi gibi bir yer değil: Rusya, Çin, Türkiye ve daha birçokları, ABD'nin kendi kurallarını dayatma ‘hakkını' tanımıyor. (ABD için) uyanma vakti geldi."

​ABD Savunma Bakanı Mark Esper, Fransa'nın başkenti Paris'teki bir basın toplantısında, Rusya'nın istikrarsızlığa katkı sunmaya devam ettiğini ve bu davranışını değiştirmesi gerektiğini savunmuştu.

Pentagon’un bir numarası, "Rusya'nın, Batı değerlerini paylaşan çok daha normal bir ülke gibi davranması harika olurdu" ifadesini kullanmıştı.