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Sosyal Medya ABD'li ateist kadından 'Kur'an-ı Kerim çağrısı
Sosyal Medya

ABD'li ateist kadından 'Kur'an-ı Kerim çağrısı

Yeniakit Publisher
2023-11-18 13:20:00 -

Filistinlilerin metanetinden etkilenen kadın Kuran-ı Kerim sipariş ederek okudu ve Biden’a böyle seslendi

Filistinlilerden etkilenen Hristiyan ve Yahudiler, Müslüman olmaya başladı. Son olarak ABD’de yaşayan Teri adında bir kadın, İslam’ı araştırmaya başladığını açıkladı. Ateist olduğunu buna rağmen Kur’an sipariş ettiğini söyleyen Teri, “Çünkü eğer bu kitap o insanları bu kadar dirençli yapabiliyorsa. O zaman okumak istiyorum.” dedi.

 

Vatandaşlara da seslenen Teri, İsrail’e tam destek veren ve ateşkes çağrısı yapmayan ABD Başkanı Joe Biden’a da Kur’an göndermeleri gerektiğini söyledi.

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