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Gündem ABD’li askerî pilot paylaştı, ortalık karıştı
Gündem

ABD’li askerî pilot paylaştı, ortalık karıştı

ABD’li bir askeri pilotun sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ortalığı karıştırdı. Görüntülerde, bulutların üzerinde ahenk içinde uçan ve bilinen hiçbir uçağa benzemeyen dört ışıktan oluşan üç set yer alıyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-14 16:43:00 - 2021-12-14 16:43:48
ABD’li askerî pilot paylaştı, ortalık karıştı

 

ABD'li bir askeri uçak pilotunun Güney Çin Denizi üzerinde kaydettiği görüntüler, sosyal medyada gündem oldu.

 

Yıllar önce internete sızdırılan ve ABD donanmasının kayda aldığı tanımlanamayan cisim görüntüleri, son birkaç yıldır ABD'nin gündemini meşgul ediyordu.

Şimdi ise yeni UFO görüntüleri ortaya çıktı. Ancak bu seferki yer Güney Çin Denizi.

Deniz üstünde garip ışıklar

ABD’li bir askeri pilotun sosyal medyadan paylaştığı görüntüler ortalığı karıştırdı. Görüntülerde, Güney Çin Denizi üzerindeki garip ışıklar net bir şekilde görülebiliyor.

24 Kasım’da çekildiği belirtilen video, American Military News’e göre ilk kez Aralık ayında ortaya çıktı ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

 

Görüntülerde, bulutların üzerinde ahenk içinde uçan ve bilinen hiçbir uçağa benzemeyen dört ışıktan oluşan üç set yer alıyor.

Öte yandan UFO'ların görüldüğü Güney Çin Denizi, aynı zamanda Çin'in askeri faaliyetlerini yürüttüğü yer olarak biliniyor. Bu da görüntülerin Çin ile bir ilgisi olabileceğini gösteriyor.

 

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