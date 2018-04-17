ABD'li albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: 100 füze ile...
Vietnam savaşında topçu birliklerine komutanlık yapmış emekli Amerikalı subay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’yi tehdit etti.17 Nisan 2018 Salı 22:18
Kendisini 'Kürt savunucusu' olarak tanıtan ve PKK terör örgütünün savunuculuğunu yapan Emekli Albay John Fuller şunları söyledi:
“Türkiye, Kürtlere karşı artık saldırıda bulunursa kendilerine 100 füzenin atılabileceğini dikkate almalı. Türkiye’nin soykırımı Suriye’ninki kadar gaddarca ve eninde sonunda Afrin’deki masum kadın ve çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına cevap vermek zorundalar.”
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Kaynak: Asya'nın Sesi
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ahmet54 dk önce Vietnam`da yedikleri y..... unutmus olmali ! topunuz gelin ulen Abdullah3 sa önce Heybe alçak ellinden geleni ardına bıraksan namerd sin naso 20233 sa önce böyle insanların hakkımızda ve hak yolda olan tüm insanlar hakkında kalplerindeki kin ve hasedlerinin büyüğünü saklayıp pek azını habis ve keskin dillerine sürmeleri ümmetimizi pek fazla şaşırtmamalıdır... Hy-hy4 sa önce O füzelerin önüne seni koyar ... geri sokarız. Hiç 4 sa önce Evet Vietnam'da katlettiginiz masumların azabını cehennemde çekmenizi çok istiyorum.. KAYA5 sa önce O atarsın atarsın ama hiç bir devlet Türkiyenin savaştığı gibi senle savaşmaz. incirlikte orta doğuda akdenizde gemilerinizi ve muhtemel suriyedeki pyd pkk ile beraber olan birliklerini dünyadaki itibarınla beraber yok olur. Kocasolak5 sa önce Hele bir dene bakalım. Sıkıysa bi teşebbüs et. Biz dünyanın en ücra ülkesine kadar yayılmış bir milletiz, denede bak bakalım neler oluyor. Abd nin dağılıpçöküşünüHIZLANDIRIP sonunuz oluruz. Hadi! alper5 sa önce sen bana füze atarsan, bende seni ellerimle boğarım. Ben Türküm, kızdırma beni. Selim UÇAR5 sa önce Dünyada hangi devlet Türkiye ye açıktan saldırırsa 20 yıl için de sonu olur. Bu Milleti iyi tanıyın 70 inden 7 sine kendini Devleti için feda eder. Bu milletin canını yakan dünyada serbest dolaşamaz bedelini öder er h+5 sa önce eminim ki bunları yapabilecek kapasiteniz var ama... biz suriye gibi davranmayız o füzeyi atacak geminizi bir tarafınaıza monte ederiz...