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ABD'li albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: 100 füze ile...

Vietnam savaşında topçu birliklerine komutanlık yapmış emekli Amerikalı subay, resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Türkiye’yi tehdit etti.

17 Nisan 2018 Salı 22:18
ABD'li albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: 100 füze ile...

Kendisini 'Kürt savunucusu' olarak tanıtan ve PKK terör örgütünün savunuculuğunu yapan Emekli Albay John Fuller şunları söyledi:

“Türkiye, Kürtlere karşı artık saldırıda bulunursa kendilerine 100 füzenin atılabileceğini dikkate almalı. Türkiye’nin soykırımı Suriye’ninki kadar gaddarca ve eninde sonunda Afrin’deki masum kadın ve çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına cevap vermek zorundalar.”

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Haber Tarihi: 17 Nisan 2018 Salı 22:18
  1. John Fuller
  2. PKK terör örgütü
  3. ABD

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  • ahmetahmet54 dk önce
    Vietnam`da yedikleri y..... unutmus olmali ! topunuz gelin ulen
  • AbdullahAbdullah3 sa önce
    Heybe alçak ellinden geleni ardına bıraksan namerd sin
  • naso 2023naso 20233 sa önce
    böyle insanların hakkımızda ve hak yolda olan tüm insanlar hakkında kalplerindeki kin ve hasedlerinin büyüğünü saklayıp pek azını habis ve keskin dillerine sürmeleri ümmetimizi pek fazla şaşırtmamalıdır...
  • Hy-hyHy-hy4 sa önce
    O füzelerin önüne seni koyar ... geri sokarız.
  • Hiç Hiç 4 sa önce
    Evet Vietnam'da katlettiginiz masumların azabını cehennemde çekmenizi çok istiyorum..
  • KAYAKAYA5 sa önce
    O atarsın atarsın ama hiç bir devlet Türkiyenin savaştığı gibi senle savaşmaz. incirlikte orta doğuda akdenizde gemilerinizi ve muhtemel suriyedeki pyd pkk ile beraber olan birliklerini dünyadaki itibarınla beraber yok olur.
  • KocasolakKocasolak5 sa önce
    Hele bir dene bakalım. Sıkıysa bi teşebbüs et. Biz dünyanın en ücra ülkesine kadar yayılmış bir milletiz, denede bak bakalım neler oluyor. Abd nin dağılıpçöküşünüHIZLANDIRIP sonunuz oluruz. Hadi!
  • alperalper5 sa önce
    sen bana füze atarsan, bende seni ellerimle boğarım. Ben Türküm, kızdırma beni.
  • Selim UÇARSelim UÇAR5 sa önce
    Dünyada hangi devlet Türkiye ye açıktan saldırırsa 20 yıl için de sonu olur. Bu Milleti iyi tanıyın 70 inden 7 sine kendini Devleti için feda eder. Bu milletin canını yakan dünyada serbest dolaşamaz bedelini öder
  • er h+er h+5 sa önce
    eminim ki bunları yapabilecek kapasiteniz var ama... biz suriye gibi davranmayız o füzeyi atacak geminizi bir tarafınaıza monte ederiz...
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