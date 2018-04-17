ABD'li albaydan Türkiye'ye küstah tehdit: 100 füze ile...

Kendisini 'Kürt savunucusu' olarak tanıtan ve PKK terör örgütünün savunuculuğunu yapan Emekli Albay John Fuller şunları söyledi:

“Türkiye, Kürtlere karşı artık saldırıda bulunursa kendilerine 100 füzenin atılabileceğini dikkate almalı. Türkiye’nin soykırımı Suriye’ninki kadar gaddarca ve eninde sonunda Afrin’deki masum kadın ve çocuklara karşı işlediği savaş suçlarına cevap vermek zorundalar.”

Barzani'nin sesi FETÖ kanalından Türkiye'ye tehditler savurdu

Kaynak: Asya'nın Sesi

Diyarbakır Barosu'ndan Türkiye'ye tehdit gibi 'Afrin' açıklaması!

Başbakan Yıldırım: Mike Pompeo ile daha önce...

Türkiye'ye tehditler savuran YPG'li İngilizler öldürüldü

Schulz'dan Türkiye'ye tehdit: "Ajanlarımızı vermezseniz..."

YPG'den itiraf: Komutanımızı MİT öldürdü