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ABD'li albay skandal paylaşımın ardından Türkiye'den özür diledi

Suriye’de terör örgütlerine verdiği destek ile bilinen ABD’nin DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, skandal paylaşımının ardından Türkiye'den özür diledi.

18 Aralık 2018 Salı 06:17
ABD'li albay skandal paylaşımın ardından Türkiye'den özür diledi

ABD öncülüğündeki koalisyonun sözcüsünün skandal Twitter paylaşımı ise büyük tepki çekti.

Kısa bir süre sonra skandal paylaşımını geri çeken Sean Ryan, diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türk yetkililerin müdahalesi sonrasında özür diledi.

Albay Ryan, koalisyonun resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin." ifadelerini kullandı.

Ryan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin "terörist" olduğu iddiasında bulunan PKK yanlısı bir kullanıcının, Türk keskin nişancılarının Suriye'nin kuzey doğusunda okula giden çocukları hedef aldığını ve Amerikan özel kuvvetlerinin ise çocukları koruduğu yalanını paylaşmıştı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 06:07
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