ABD'li ajanların suikast girişiminin ardından Maduro'dan ABD'ye çağrı!

ABD'li paralı askerlerin Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya suikast amacıyla Venezuella'ya sızma girişimlerinin başarısızlığa uğratılması ve yakalananların medyada afişe edilmesiyle gözler bir kez daha Başkan Donald Trump'ın yönetimine çevrildi.

Venezuela devletinin Latin Amerika'da bölgesel şifresiz yayın yapan teleSUR kanalına konuşan Maduro, 3 Mayıs'taki sızma girişiminin ABD Başkanı Trump tarafından emredilmiş gizli bir operasyon olduğunu söyledi.

Trump'ın Venezuela'yı takıntı haline getirdiği, dış politik çıkarlar açısından en çok odaklandığı meseleler arasında Venezuela'nın yer aldığını ve operasyon düzenlendiğinin bilincinde olduğunu anlatan Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın operasyon için Florida merkezli özel güvenlik şirketi Silvercorp'u taşeron olarak tuttuğunu, Silvercorp ile pazarlıkları Kolombiya Devlet Başkanı Iván Duque'nin yürüttüğünü ve sözleşmeyi bir zamanlar kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'nun imzaladığını anlattı.

Operasyonun amacının kendisini öldürmek olduğunu tekrarlayan Venezuela lideri, ABD yönetiminden yetkililerin olayla ilgili 48 saat sonra açıklama yapmasını eleştirerek, 'Trump'ın inanılmaz ve sinirli tepki vermesinin tuhaf şekilde gecikmeli yapılan açıklamalar serisine yol açtığından' söz etti.

ABD Dışişleri Bakanı'na "Mike Pompeo'ya tavsiyem: Küstahlığa son verin ve hükümetimizi devirecek güce sahip olmadığınızı kabul edin. Biz milyonlarız ve bizim bir projemiz var, bunu durduramazsınız" diye seslenen Maduro, operasyon sözleşmesinin 'Venezuela muhalefetinin ahlaki yozlaşmasının belgesi' olduğuna da dikkat çekti.

Trump yönetimini Juan Guaido gibi rezil kepaze bir figürle giriştikleri deneyimin başarısızlığa uğradığını kabul etmeye çağıran Venezuela lideri, Guaido'dan "Siyasi hasmını öldürtmek için sözleşme imzalayacak çapsızlıkta bir hırsız, bir suçlu" diye söz ederek ekledi:

"Bunun tam bir fiyasko olduğunu eninde sonunda biri çıkıp kabul etmek zorunda kalacak."