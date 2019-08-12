0553 313 94 23

ABD’li 90 kişilik askeri heyet Akçakale’de

ABD’li 90 kişilik askeri heyet Şanlıurfa’ya geldi.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:15
ABD’li 90 kişilik askeri heyet Akçakale’de

ABD’li 90 kişilik askeri heyet Şanlıurfa’ya geldi.


ABD ile Türkiye arasında 5-7 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen toplantılarda Suriye’de oluşturulması planlanan güvenli bölgenin tesisinin ABD ile birlikte koordine ve yönetimi için Türkiye’de Müşterek Harekat Merkezi kurulması mutabakatına varıldı. Mutabakat çerçevesinde Şanlıurfa’da Müşterek Harekat Merkezi kuruldu. Merkezde görev yapacak 90 kişilik ilk Amerikalı askeri birlik ise bugün kente geldi. Şanlıurfa GAP Havaalanı’na inen askerler daha sonra otobüslerle Akçakale ilçesine gitti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Ağustos 2019 Pazartesi 14:15
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

  • ilhami asliyuksekilhami asliyuksek20 dk önce
    Amerikali askerleri turkiye ye davet etmeniz hic iyi olmadi .dusmana turkiyeyi vurabilecekleri turk stratejik noktalara nokta atisi yapacaklar siz dusmani memlekete davet edip beni vurun diyecek kadar aptal olunamaz sonucu gordugumuzde figan feryat etmek para etmeyecek yetkililer kor gozlerinizi acin sagir olan kulaklarinizi da acin sonucta hic bir pismanlik fayda etmeyecek ona gore hareket edin

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Mensah ile Hasan Hüseyin ayrı çalıştı
  1. Mensah ile Hasan Hüseyin ayrı çalıştı
  2. Redbull-Honda'nın yeni pilotu Albon oldu
  3. Akşener, partililerle bayramlaştı
  4. Burgazada'da orman yangını
  5. Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Kardeşliğimizi..
  6. Trafik kazası güvenlik kamerasında
  7. Denizlispor'da Galatasaray mesaisi..
  8. Almanya’da genç işsizlik 29 yılın en..
  9. Şehit ailesinin evi alevlere teslim..
  10. İmamoğlu'nun "T.C. numarası" davası
  11. Cinayet zanlısı adliyede
  12. MHP Genel Başkanı Bahçeli:..
  13. Üsküdar’da denize atlayan vatandaşın..
  14. Tahmazoğlu, bayramı vatandaşlarla..
  15. "193 gün geçmesine rağmen kızıma..
  16. Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş..
  17. Polisler parklarda oyun oynayan..
  18. İşçi kıyımı için 'bankamatikçi'..
  19. "Türkiye'nin sorunları çözüldükçe..
  20. Kartal’da ormanlık alanda yangın..
  21. Alaçam Dağları’nda orman yangını..
  22. CHP'ye bayram ziyaretleri
  23. Trafik ekiplerinden sürücülere bayram..
  24. Balkondan düşerek ölüme 3 gözaltı
  25. Bahçeli üstüne basa basa söyledi!..
  26. Marmara Adası’nda orman yangını
  27. Göçmenleri ‘Ankara’ diye Van’a..
  28. Başkan Yıldırım, kurbanını bağışladı
  29. Serbest bırakılan şarkıcı ASAP Rocky:..
  30. Senegal'de Kurban Bayramı kutlanıyor
İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
İçi teröristlerle dolu kamyon havaya uçuruldu: 20 ölü!
Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
Hürriyet muhabirleri kıskançlıklarından kafayı yaktı! Kıyas yaparken rezil oldular
Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
Rusya'dan tehdit gibi uyarı!
RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
RTÜK'ün denetim kararı sonrası anket yapıldı: Katılımcıların yüzde 78'i Netflix'ten ayrılacak
Ziraat Katılım aktiflerini artırdı
Ziraat Katılım aktiflerini artırdı

Günün Karikatürü

11 Ağustos 2019
Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
Yeni kabinede MHP'li bakanlar olacak mı? Resmi açıklama geldi
Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'
Suudi Arabistan ve BAE birbirine girdi! 'Bu kabul edilemez'