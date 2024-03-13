ABD'li 8 senatörden işgalcilerin aleyhine çağrı!

ABD'de, başını bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders'ın çektiği 8 senatörden oluşan grup, işgalci Joe Biden'a mektup göndererek "İsrail'e silah tedarik etmeyi durdurması" çağrısı yaptı.

ABD Senatosundan Sanders'ın yanı sıra 7 Demokrat senatörün de imza attığı mektup, işgalci Biden'a Gazze konusunda yapılan siyasi çağrılar arasına eklendi.

SİYONİST REJİME SİLAH TEDARİKİNE DERHAL SON VERİLMESİ ÇAĞRISI

Mektupta senatörler, işgal rejiminin Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engellediğini ve bunun ilgili uluslararası anlaşmaları kökten ihlal ettiğini vurguladı.

ABD'nin üçüncü ülkelere silah satışında "insani yardımları engelleyen ülkelere destek verilemez" şeklindeki ilgili yasaya atıfta bulunan senatörler, siyonist rejime silah tedarikine derhal son verilmesi çağrısında bulundu.

'NETANYAHU'NUN DEFALARCA GÖRMEZDEN GELDİĞİ AŞİKAR'

ABD yönetiminin katil Netanyahu hükümetine silah göndermesinin Amerikan yasalarına uygun olmadığının altını çizen senatörler, Gazze'ye acil insani yardımların ulaştırılması gerektiğini ifade etti.

Amerikalı senatörler, mektupta, "Federal yasalar net; Gazze'deki krizin aciliyeti ortada ve Başbakan Netanyahu'nun ABD'nin bu konudaki endişelerini defalarca görmezden geldiği aşikar. Dolayısıyla bu politikada bir değişiklik yapmak için acil eylem gerekiyor." ifadelerine yer verdi.

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