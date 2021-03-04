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Ekonomi Abdi İbrahim’den pazarlama kariyerinin reçetesi
Ekonomi

Abdi İbrahim’den pazarlama kariyerinin reçetesi

Abdi İbrahim ve Boğaziçi Üniversitesi Mezunlar Derneği (BÜMED), ilaç sektöründe kariyer hedefleyen gençlere yönelik bir sertifika programına imza attı.

Yeniakit Publisher
2021-03-04 16:40:00 -
Abdi İbrahim’den pazarlama kariyerinin reçetesi

Program, 7 Kasım 2020-6 Şubat 2021’de çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Abdi İbrahim’in tecrübeli isimlerinden eğitim alan katılımcılar, kariyer yolculuklarında bir adım öne geçti. Yeni mezunlar (0-2 yıl), asistan ürün müdürleri (0-2 yıl deneyim), genç profesyoneller (0-5 yıl deneyim) ile son sınıf üniversite öğrencilerinin kabul edildiği sertifika programı verimli geçti. 16 katılımcı 14 haftalık eğitimler sonunda bir proje hazırlayarak sertifika almaya hak kazandı. Abdi İbrahim İnsan ve Kültür Başkanı Hakan Onel, sertifika programıyla sektörde yetişmiş eleman ihtiyacının karşılanmasına katkıda bulunduklarını dile getirdi. Onel, “İlaç stratejik bir sektör. Pazarlama da bu sektörün omurgasını oluşturuyor. Ürün müdürlüğü, stratejik düşünerek hareket etmeyi gerektiriyor. BÜMED’le iş birliği içinde verdiğimiz eğitimler de ilaç endüstrisinde kariyer hedefleyen gençlerin gerekli donanımı kazanmalarında büyük rol oynayacaktır” ifadelerini kullandı.

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