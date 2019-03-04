Abdi İbrahim’den nitelikli iş gücü yetiştirilmesine tam destek

İSTANBUL (AA) - Abdi İbrahim, Türk ilaç sektörüne yüksek nitelikli Ar-Ge personeli yetiştirilmesine katkıda bulunmak üzere başlatılan TÜBİTAK Destek Programı kapsamında, programa katılan doktora öğrencilerine inovatif Ar-Ge projelerine yönelik çalışmalarını tamamlamaları konusunda destek verecek ayrıca 4 yıl süreyle burs sağlayacak.



Abdi İbrahim'den yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim, yüksek nitelikli Ar-Ge Personeli yetiştirilmesine ve endüstriye inovatif çözümler geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla İstanbul Üniversitesi ile akademi-sanayi iş birliğinin başarılı bir örneğini hayata geçirdi.

İş birliği kapsamında, İstanbul Üniversitesi ile birlikte TÜBİTAK 2244 Destek Programı’na imza atan Abdi İbrahim, proje yürütücüsü Prof. Dr. Yıldız Özsoy Erginer’in nezaretinde üniversitenin Farmasötik Teknoloji bölümündeki 3 doktora öğrencisine inovatif Ar-Ge projelerine yönelik çalışmalarını tamamlamaları konusunda destek sağlayacak.

Abdi İbrahim, programa katılan doktora öğrencilerine 4 yıl süreyle burs desteği de verecek. Program süresinin tamamlanmasının ardından, doktora öğrencileri, Abdi İbrahim’de 3 yıl süre ile görev yapma imkanı bulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Abdi İbrahim İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Hakan Onel, insan kaynağına yatırımı toplumsal sorumluluk olarak gördüklerini belirterek, "Bu programla endüstrinin nitelikli iş gücü ihtiyacının giderilmesini ve ilgili üniversite bölümlerinde öğrenim gören öğrencileri sektörümüze kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu anlamda üniversitelerle iş birliğimizi artırarak sürdürmeyi planlıyoruz." ifadesini kullandı.